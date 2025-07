Mar Contreras va por su revancha y quiere GANAR en La Casa de los Famosos México 2025

Tras revelarse como la quinta habitante de La casa de los famosos México 3, platicamos con Mar Contreras sobre los pormenores de su participación.

“Estoy bien, muy tranquila, he pasado por diferentes etapas, ya tengo tres meses de haber cerrado el proyecto, he pasado de la ansiedad y no poder respirar, a la falta de aire, días de no dormir, de estar comiendo y de pronto acordarme, y no poder seguir comiendo”.

“He pasado por muchas emociones, pero justamente de ayer a hoy me siento en un momento de mucha paz, creo mucho en que cuando estás bien, tu cuerpo te va diciendo que está haciendo las cosas bien, me siento muy tranquila y muy contenta, sobre todo”, nos contó.

Recuerda su paso por “Operación Triunfo”

Participar en La Casa de los Famosos México es una asignatura que Mar Contreras tenía pendiente desde su participación en Operación triunfo, con el que inició su camino dentro del espectáculo.

“Hace 23 años inicié mi carrera en el reality musical que se llamaba Operación triunfo también producido por Endemol, y me quedé con ganas de jugar, de disfrutar el juego, tenía 21 años, hoy tenía la añoranza de regresar a ese momento y decirle a la chavita de entonces: ‘Lo estás logrando, no te equivocaste’, cuando salí de Culiacán, estaba haciendo mi maleta y le dije a mi mamá: ‘No voy a regresar’, y entré al reality. Hoy tengo 44 años, casada y mamá de dos hijos, mi vida ha cambiado muchísimo, estar aquí en este proyecto es la confirmación de haberlo logrado, de decirme: ‘Estás en el camino correcto, no te equivocabas cuando tenías 21 años, que dijiste que no ibas a regresar y que ibas a luchar por tu sueño'; ahora estoy en una etapa diferente de mi vida, mucho más madura, me considero una persona congruente de lo que hace con lo que dice, estoy muy segura de lo que quiero mostrar en La casa”.

Como mamá no es fácil desprenderse del seno familiar; sin embargo, Mar cuenta con el apoyo de su esposo e hijos, quienes fueron fundamentales para animarla a entrar al proyecto y mostrarse a nuevas audiencias.

“Un tiempo me fui del medio precisamente por el hecho de ser mamá y de darle a ello su tiempo y espacio, creo que he sabido equilibrar muy bien esos tiempos y momentos, ahorita mis hijos están en una edad ya un poco más independientes, y mi esposo me apoya al 100 por ciento en todo lo que hago, entonces, no se quedan solos, ellos me apoyan y están felices, cuando les platiqué la propuesta me dijeron: ‘Mamá, ¿es en serio? Estaría increíble'; es una decisión tomada en familia”.

“ESTO ES UN JUEGO Y SOY SUPERCOMPETITIVA”

Sobre las expectativas que causa LCDLF México en ella y el objetivo de haber tomado el proyecto, la actriz es contundente en asegurar que viene por el triunfo.

“Obviamente mi meta es ganar, voy con la mentalidad de ganadora porque si no para qué entro, esto es un juego y soy supercompetitiva, mi expectativa es llegar a un nicho que no me conoce porque no soy una persona que se dedica tanto a hacer redes sociales, las utilizo como un apoyo, pero si aquí tengo la oportunidad de llegar a más jóvenes o a más personas que no conocen mi trabajo está increíble, quiero crear un vínculo con mujeres que también son mamás trabajadoras, que sé que se empeñan en sacar adelante a sus hijos y familias. Creo que tengo muchas cosas que mostrar porque soy una mujer que ha venido desde abajo y que todo le ha costado mucho trabajo, hay que seguir buscando las oportunidades, trabajando en tu talento, esta puede ser una gran oportunidad para mi trabajo, para poder llegar a otro tipo de proyectos y producciones”.

¿Conoce a los otros habitantes?

“No he tenido la oportunidad de trabajar con los participantes anunciados, a Facundo lo conocí cuando tenía pelo, imagínate, ya llovió; con Olivia no, con Aarón Mercury tampoco, no soy una persona que esté mucho en redes sociales, a Alexis, obviamente lo conozco por su trayectoria y su gran trabajo, pero no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, entonces vamos a ver qué pasa”.

Mar le dedica su participación en LCDLF México a sus padres, quienes asegura que estarían orgullosos de este nuevo reto en su carrera. “Se lo dedico a mi familia, a mis papás que desgraciadamente ya fallecieron, fueron mis principales apoyos desde el principio de mi carrera, y hoy sé que están por ahí moviendo los hilos desde allá arriba donde están”.