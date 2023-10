Tania Ruiz, ex de Enrique Peña Nieto, ya no oculta a su nuevo novio, ¿quién es?

Tania Ruiz hace oficial su noviazgo con Manuel Serrano, un ingeniero de origen español

Tania Ruiz, exnovia de Enrique Peña Nieto, ya no oculta a su nuevo novio y en TVyNovelas te decimos ¿quién es?, ya que la modelo está cumpliendo 36 años de edad y le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a su pareja en una publicación de Instagram.

“Hoy es mi cumpleaños número 36!! Tantas cosas que tengo que agradecer que solo volteo al cielo a decir, Gracias Dios por bendecirme tanto. A veces necesito que el tiempo pase más despacio, porque la felicidad que hoy tengo hace que pase demasiado rápido”, comenzó a escribir Tania.

“Hoy me agradezco a mi por hacerme una persona tan valiente y no lo hago por echarme porras, sino porque me ha costado vencer muchas cosas en Mi Vida. Bendita experiencia!!!! Todo sanas cuando aceptas. Sí sin culpa y no sin miedo”, agregó.

“Pero en mi cumpleaños 36 hay un agradecimiento muy especial que tengo que hacer y es a MI NOVIO!! Te conocí sin planearlo de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien. Cuando estaba completamente cerrada a conocer a una persona y mi corazón completamente clausurado. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mi. Gracias por darme tanto tanto amor”, dijo emocionada.

Y es que, “entre más te conozco más me conozco. Gracias por todo el cuidado que me das, el amor, las risas, tu contención. Sin importar todo lo que pasaba nuestro mundo me salvaba. Sané cuando me deje sentir. Si algo me ha dolido desde que te conozco, son mis cachetes de tanto sonreír. Nuestro mundo Mi Lugar!! Mi casa en cualquier lugar. Te Amo infinito!!!”, explicó Tania Ruiz.

¿Quién es Manuel Serrano, novio de Tania Ruiz?

Manuel Serrano Ortega es un Ingeniero Industrial de origen español. “Me gradué como Ingeniero Industrial y años después, mi pasión por la investigación y la docencia me impulsó a embarcarme en un viaje de 4 años para realizar un Ph.D. en Transformación Digital”, se lee en su perfil de Linkedin.

“Desde 2009 dedico parte de mi tiempo a la docencia e investigación, trabajando como profesor y director de programas en diferentes universidades y escuelas de negocios”, agrega el nuevo novio de Tania.

Además, “mi pasión por la enseñanza me inspiró en 2010 a establecer Coolhunting University, una escuela de negocios enfocada en Coolhunting, donde capacitamos líderes en investigación y análisis de tendencias. También soy autor de varios libros sobre la disciplina Coolhunting, la profesión coolhunter y Design Thinking, entre otros”, finaliza.