Paul Stanley se expresó sobre los rumores de que está esperando un hijo y reveló los planes de la pareja

Paul Stanely niega el embarazo de su novia, Joely Bernat, pero revela que toma terapia para ser el mejor papá

Hace unos días, se rumoró que Paul Stanley y su novia, Joely Bernal, esperaban a su primer hijo. Incluso, se dijo que ella estaba en reposo absoluto para cuidar los primeros meses del embarazo. En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, el conductor del programa ‘Hoy’ desmintió la noticia de que a sus 38 años se convertirá en papá.

“¡No manches! A alguien se le ocurrió decir que iba a ser papá, y ni siquiera me preguntó a mí o a mi novia para confirmar. No es verdad. Cuando vaya a tener un hijo se los voy a compartir, porque va a ser algo hermoso; es una ilusión que tenemos, pero todo a su tiempo, en su momento”, platicó el también conductor del programa ‘Miembros al aire’, de Unicable.

“Honestamente no estamos planeando nada; a mí no me gustan los planes porque uno se crea muchas expectativas, y cuando no son como tú quieres, viene la frustración, el enojo”, agregó Paul.

Además, “yo quiero que las cosas se den de manera espontánea; si un día me quiero ir a casar a Las Vegas, nos casamos y chido. Si se da lo del bebé, de la noche a la mañana, también estaría bien porque no nos estamos cuidando. O sea, esas sorpresas que da la vida son muy bonitas”, aseguró el presentador.

Paul Stanley toma terapia para ser el mejor papá

En torno a la paternidad, Paul Stanley se sinceró y platicó que, “obviamente quisiera ser el papá perfecto, el mejor padre, no seguir patrones; quisiera muchas cosas, pero bueno, por eso tomo terapias”.

“Le daré tiempo, calidad, desde luego; lo que no tuve quisiera dárselo al 100 a mis hijos, pero como dicen: ‘Nadie te enseña a ser papá’. En cuanto se dé, tomaré clases y pediré consejos”, agregó Paul, pues la pérdida de su papá, Paco Stanley, cuando él tenía 14 años de edad lo hizo reflexionar.

Paul Stanley le dio el anillo de compromiso a Joely Bernat en París

El 1 de enero de 2022, durante unas románticas vacaciones en París, Paul Stanley le pidió matrimonio a Joely Bernat, entregándole el anillo de compromiso. “Me costó mucho trabajo, me hice popó, estuve a punto de arrepentirme y traía el anillo oculto en una zona donde no les quiero contar, la caja completa, y me estaba oprimiendo de un lado. Estaba muy nervioso, no sabía qué hacer, pero mis hermanos y amigos me echaron porras y se hizo y se cumplió”, reveló.

Hasta el momento, Paul y Joely no tienen fecha para la boda, pues la han ido posponiendo por los compromisos laborales que han adquirido en estos últimos dos años.