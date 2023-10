Este es el outfit ‘de mal gusto’ del prometido de Sofía Castro que desató fuertes críticas en redes sociales

Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera, continúa con el tema de las bodas en el mundo de la farándula al anunciar su compromiso con Pablo Bernot; sin embargo, los internautas no dudaron en atacar al futuro yerno de “La Gaviota” por un detalle que salió a relucir en Instagram.

La boda de Michelle Salas y Danilo Díaz causó un gran furor en el espectáculo, y al parecer los matrimonios de las celebridades continuarán, dando paso ahora al futuro enlace de Sofía Castro, quien no dudó en compartir su felicidad a través de redes sociales.

Sofía Castro, quien tiene 26 años y es una de las hijas que Angélica Rivera tuvo con el productor de telenovelas José Alberto Castro , ha sido involucrada sentimentalmente con varias celebridades como Diego Boneta y Juan Pablo Gil; sin embargo, al final la actriz confirmó que se casará próximamente con su prometido, Pablo Bernot.

Pablo Bernot y Sofía Castro decidieron dar un paso más en su relación, y el joven no dudó en hacerle una romántica propuesta de matrimonio a su novia de una forma muy creativa: mientras hacían senderismo. Cuando ambos llegaron a la cima de una montaña, él le entregó un lujoso anillo que ella aceptó, emocionada.

TUNDEN A PABLO BERNOT, EL PROMETIDO DE SOFÍA CASTRO, POR SU ROPA DE “MAL GUSTO"; ESTO PASÓ

Tras esta original propuesta de matrimonio, Pablo Bernot y Sofía Castro no dudaron en compartir este feliz momento con su familia y amigos, por lo que organizaron una fiesta de compromiso ; sin embargo, el look del prometido de Sofía Castro no fue del agrado de todos, y varios internautas no dudaron en emitir fuertes críticas contra Bernot.

Pablo Bernot, quien pertenece a una importante familia de Cuernavaca al ser hijo de Francisco Bernot y Rebeca Krause, optó por vestir con un outfit informal para su fiesta de compromiso con Sofía Castro, e incluso algunas personas consideraron que fue de “mal gusto”.

En las imágenes difundidas en la cuenta de Instagram de Sofía, se ve a su prometido luciendo una holgada camisa color rosa que además estaba desfajada, detalle que no ignoraron los seguidores de la joven actriz:

“Que elegante, sólo la vestimenta de él como que no”, "Él se ve mayor que ella se mira muy viejo pero en fin” y “La novia, la mamá, los suegros, todos bien, un formal causal, pero creo que si rompía él la barrera de semiformal que exigía el tipo de evento”, son algunos de los comentarios que se leen en el post, el cual acumula hasta el momento casi los 102 mil “Me gusta”.