Sofía, hija del ‘Güero’ Castro, cuenta cómo fue tener a su papá como jefe en Tierra de esperanza

Cualquiera podría pensar que la joven actriz Sofía Castro, al ser hija de José Alberto “El Güero” Castro, tiene su lugar asegurado en los proyectos de su padre; sin embargo, esto no es así.

Los televidentes tuvieron la oportunidad de disfrutar del talento de Sofía Castro interpretando a “Valentina Rangel” en la telenovela “ Tierra de esperanza ”, la cual fue transmitida en horario estelar a través de Las Estrellas y que terminó el pasado 1 de septiembre.

Y, aunque muchos pudieran pensar que el proceso de Sofía Castro para quedarse con el papel fue fácil, la verdad es que la actriz se sinceró y, en entrevista con People en Español , confesó que tuvo que ganarse su personaje , sin favoritismos de ningún tipo.

¿Cómo fue para Sofía Castro tener como jefe a su papá, “El Güero” Castro, quien fue el productor de “Tierra de esperanza”?, esta es la experiencia de la actriz.

SOFÍA CASTRO NARRA CÓMO OBTUVO SU PAPEL: “A MÍ NADIE ME HA REGALADO NADA”

Sofía Castro aclaró para People en Español que tuvo que pasar todo un proceso para que fuera aceptada como parte del elenco: “Yo hice mi casting el 12 de enero de este año y de ahí tuve otro casting, luego tuve callback, luego tuve otro callback hasta que por fin ya me quedé con el papel”, recordó la joven actriz.

“¿Qué te puedo decir yo? Lo amo, es mi papá y como jefe también lo quiero mucho”

A pesar de ser hija de Angélica Rivera y “El Güero” Castro , Sofía aprecia todo el trabajo que ha tenido que realizar para quedarse con su papel: “A mí nadie me ha regalado nada, todo me lo he ganado yo y ha sido por mi trabajo, por mi dedicación, por lo que amo esta carrera y por las ganas que tengo de que la gente vea que tengo la capacidad de hacerlo”.

¿Cómo es trabajar con su famoso padre? Sofía Castro aseguró que el hecho de que “El Güero” sea su padre no influyó en nada para su trabajo, pues ambos son conscientes de que el trabajo y el hogar deben dividirse y equilibrarse.

“La verdad es que (su papá) es un gran jefe, todos lo quieren muchísimo. ¿Qué te puedo decir yo? Lo amo, es mi papá y como jefe también lo quiero mucho”, aseguró la actriz, quien no olvida que, en el trabajo, debe respetar sus decisiones.

“Entrando a la puerta de Televisa somos actriz y productor y afuera ya somos papá e hija”, concluyó Sofía Castro, a quien seguramente veremos en más proyectos.