Shanik Berman deprimida por un viaje de 16 horas... “Lo que no me dio ni cuando falleció mi hijo”

Es común escuchar opiniones controversiales de Shanik Berman, pero esta vez se viralizaron sus palabras al hablar de depresión, misma que dijo no haber padecido ni con la muerte repentina de su hijo de 19 años.

La periodista visitó el podcast “Un elefante en la habitación”, donde habló de su familia, su origen, el matrimonio, y el recuerdo de su hijo Daniel, de quien se siente tranquila porque, al haber muerto tan joven, no sufrió divorcios, pérdidas, despidos ni mayores conflictos.

Pero ahí fue donde Shanik relató: “La única vez que a mí me dio depresión fue porque hace como hace 8 años nos fuimos a Israel”.

La periodista relató que el vuelo inicial fue a Francia, donde esperó 4 horas para tomar otro vuelo a Tel Aviv, “de ahí tienes que viajar en coche, y ese viaje que fueron como 16 horas me dio depresión... Lo que no me dio ni cuando falleció mi hijo”.

Al volverse viral sus declaraciones, los comentarios en redes sociales fueron implacables. La cuenta de X “La tía Sandra” compartió el clip bajo el título de “Problemas de gente rica”.

No cabe duda que Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros.#Shanik #depresion #Jerusalen #Israel #lcdlf #LaCasaDeLosFamosos #lcdlfmx pic.twitter.com/krQz8fUjOF — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 14, 2025

Ahí se pueden leer las palabras de los inernautas: “Qué horror que ella misma declare que ni siquiera cuando murió su hijo”, “Quién no quisiera vivir esas depresiones todo el tiempo”, escribieron algunos. Otros más trataron de justificarla: “La señora ha sufrido golpes muy fuertes en su vida. ¿Ustedes creen que no la ha pasado mal? Es simplemente que su generación jamás se sobrevictimizó como los jóvenes actuales que se deprimen hasta si pasa una mosca. Los extremos son malos”.

“Quizá en ese tiempo tuvo que lidiar con situaciones internas que no había querido confrontar, no creo que sea solo un problema de gente rica”.

¿De qué murió el hijo de Shanik Berman?

Hace 21 años murió Daniel, el hijo de la periodista Shanik Berman, en un accidente ocasionado por un hombre que conducía en estado de ebriedad.

En La Casa de los Famosos, la periodista relató que su hijo conducía en la ciudad para llevar a una amiga suya a su casa. El conductor ebrio “le pegó en la llanta de atrás, al coche no le pasó nada, se volteó, a la chica a la que le estaba dando el aventón no le pasó nada y él se murió".