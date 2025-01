Shakira recibió la mejor noticia para el 2025 y sus fans explotaron: ‘Que el mundo sepa’

Si el 2024 fue el año del renacimiento musical de Shakira, este 2025 es la reivindicación de la cantante colombiana con su público por medio de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, la cual dividirá la historia musical de la barranquillera en dos.

Parte de ese amor que Shakira recibe por parte de sus fans viene de su tierra natal, Barranquilla, lugar que vio nacer a la cantante y compositora de los pies descalzos. En esa medida, esta semana la artista recibió una de las mejores noticias que pudo haber tenido por parte de su lugar de nacimiento.

Shakira entrevistada por GQSpain Instagram Shakira.

Shakira es la imagen del Carnaval de Barranquilla 2025

Esta semana, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que el Carnaval de Barranquilla 2025 será dedicado a la artista, y para lograrlo, llevarán como lema: “En Barranquilla se baila así”, que hace parte de la canción ‘Hips don’t lie’, que la artista canta tanto en inglés como en castellano.

El Carnaval de Barranquilla, fiesta declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, dos años antes del lanzamiento del éxito musical ‘Hips don’t lie’, hoy, año 2025, se une para llevar a lo más alto esta celebración y de paso honrar a Shakira, embajadora mundial de la ciudad.

‘¡Que el mundo sepa que en Barranquilla se baila así! Todos bienvenidos al Carnaval de Barranquilla 2025’, señala el posteo del alcalde de Barranquilla, Char Chaljub.

Las palabras de Shakira tras ser la imagen del Carnaval de Barranquilla 2025

Con mucha emoción, la barranquillera se pronunció al respecto: ‘Este homenaje toca mi corazón de barranquillera y me llena de orgullo. Es un honor y una alegría formar parte de esta manera. Desde que nací me he sentido orgullosa de ser barranquillera y siempre lo estaré'.

Shakira en Barranquilla Instagram

Shakira ahora enfrenta un gran desafío, ya que el Carnaval de Barranquilla será del 1 de marzo al 4 de marzo, fechas para las cuales deberá estar en Santiago de Chile, con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Allí, la barranquillera tiene dos fechas programadas, 2 y 3 de marzo, en el Estadio Nacional en Santiago de Chile.