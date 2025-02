Shakira está hospitalizada y cancela concierto en Perú, ¿qué le pasó?

Desde hace días se anunció que habría modificaciones en el show de Perú; ahora está cancelado.

A través de un comunicado, Shakira informó que cancela su concierto en Peru debido a que está hospitalizada por un cuadro abdominal.

“Me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.

Shakira espera mejorar para mañana “y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”.

“Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho”.

Este 16 de febrero, Shakira se presentaría en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Debido a los horarios y permisos negados para que pudiera terminar más tarde, apenas hace un par de días se había informado que el concierto comenzaría más temprano.

Para el 17 de febrero, Shakira también tiene pactada una fecha en el Estadio Nacional, y para el 20 y 21 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.