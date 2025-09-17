Secuestradores de la chef Zahie Téllez fueron vinculados a proceso en Morelos

Los sospechosos se identificaron como integrantes de la organización criminal ‘Los Mayas’ o ‘Los de Siempre’.

Autoridades en Morelos dieron a conocer que hay avances en el caso de secuestro de la chef Zahie Téllez, pues los señalados por su presunta participación en la privación de libertad, fueron vinculados a proceso.

El fiscal general, Edgar Maldonado, confirmó que la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Luis Noé ‘N’ y Marcos ‘N’, por la probable comisión del delito de secuestro exprés de la chef y su esposo, ocurrido en el municipio de Huitzilac, en noviembre de 2024.

“El día de ayer, la Fiscalía de Alto Impacto obtuvo un auto de vinculación a proceso contra de dos personas relacionadas con el secuestro exprés de la chef y su esposo. Son acciones y resultados positivos de la Mesa de Construcción de la Paz, en donde las instancias de seguridad en el estado, Defensa, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, de manera coordinada, generan acciones y buenos resultados”, informaron las autoridades.

¿Cómo detuvieron a los secuestradores?

Los sospechosos se identificaron como integrantes de la organización criminal ‘Los Mayas’ o ‘Los de Siempre’, según la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Su captura se logró el 7 de septiembre en un inmueble de Chamilpa, Cuernavaca donde se encontraron vehículos y motos con reporte de robo, una tabla usada presuntamente para tortura, un arma de uso exclusivo de fuerzas armadas, además de un cargador y cartuchos útiles.

Al finalizar la audiencia, la autoridad determinó la prisión preventiva como medida cautelar a los dos imputados, así como un mes de plazo para el cierre de investigación complementaria.

Así fue el secuestro de la chef Zahie

Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2024, cuando la jueza del reality ‘Master Chef’ y su esposo transitaban por la autopista México-Cuernavaca, en los límites de la Ciudad de México y Huitzilac.

La pareja se detuvo con la finalidad de que la chef Zahie Téllez pudiera realizar una entrevista vía remota con un medio de comunicación. Mientras sucedía la charla, fueron interceptados y privados de su libertad. Debido a que la audiencia estaba atenta a la transmisión, de inmediato alertaron a las autoridades del secuestro de Téllez.

Una semana después del secuestro, la chef Zahie compartió un comunicado donde hablaba de su deseo de retomar su vida.

“Hola, pues nuevamente quiero agradecerles a todas las personas que continúan mandándome muestras de cariño a través de todas las redes sociales. Aprovecho para decirles que ya estoy en mi cocina, que pronto van a verme otra vez cocinar porque yo creo que es de las cosas que más me gusta en la vida”, dijo.

Y añadió que “quiero agradecer a quienes trabajaron en conjunto; la Guardia Nacional, la Fiscalía de Morelos, Seguridad Pública, a la Gobernadora, al Licenciado Ebrard. Y hubo muchas personas atrás que les quiero agradecer”, expresó la chef.

Policía municipal implicado

Luis Noé ‘N’ Breton, fue identificado como director administrativo de la Policía Municipal de Huitzilac, quien junto a Marcos ‘N’, alias Matute, fueron detenidos en un domicilio en el poblado de Chamilpa en Cuernavaca, durante un operativo interinstitucional.

