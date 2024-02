Sebastián Yatra dijo que no puede ser fiel y lo tundieron en redes: “Inmaduro”

Sebastián Yatra, el reconocido cantante colombiano, ha estado en el centro de una polémica en las redes sociales recientemente. En una entrevista con Vicky Martín Berrocal para el podcast “A solas con…”, Yatra confesó que no puede ser fiel a su pareja si lleva con ella más de un año.

“Si yo tuviera una relación de más tiempo no sé cómo lo pudiera aguantar, es que me darían ganas de ser infiel”, expresó el cantante. Estas palabras han desatado una ola de críticas en las redes sociales, donde algunos usuarios lo han tachado de “inmaduro” por sus confesiones.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios cuestionaron la madurez emocional de Yatra, otros aplaudieron su honestidad. “El hate contra Sebastián Yatra muestra dos cosas: A) el tipo es bastante sensato, honesto y está muy consciente del momento emocional en el que está; no se anda por las ramas. B) la gente, en general, exige honestidad y cuando la recibe no sabe qué hacer con ella”, opinó un usuario.

Pati Chapoy, conductora del programa “Ventaneando”, también se unió a la conversación. Aunque reconoció el talento de Yatra, expresó su desacuerdo con la idea de ser infiel a una persona luego de cierto tiempo juntos en una relación. “Sí creo en que es la estrella del momento, pero a ver qué mujer lo aguanta”, dijo la periodista de espectáculos.

Las declaraciones de Sebastián Yatra sobre la fidelidad han generado una gran controversia en las redes sociales. Aunque algunas personas critican su postura, otras valoran su honestidad y transparencia. Esta polémica pone de manifiesto la importancia de la fidelidad en las relaciones y abre un interesante debate sobre las expectativas y realidades del amor en el siglo XXI.