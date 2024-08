Se viralizó un VIDEO de Fer Durán con el labio roto y apuntan duramente contra Lapizito

Hace unos días, Fernanda Durán, una famosa influencer, compartió desgarradores detalles acerca de la relación que mantuvo con Lapizito. Entre las experiencias que se decidió a hacer públicas, destacan varios episodios de violencia física y emocional, actitudes que estuvieron presentes hasta el último día que pasaron juntos.

Desde entonces, han salido a la luz varias pruebas que servirían como respaldo de lo que dijo la joven, pues desde mucho antes de que se atreviera a hablar, ya había algunas señales de lo que estaba viviendo. Y aunque en ese momento no fueron correctamente identificadas, hoy cobran sentido, como ocurre con un video en el que se podrían ver claramente las lesiones que el comediante le provocaba a su expareja.

El VIDEO que confirmaría las agresiones de Lapizito contra Fer Durán

Además del testimonio de Fernanda, algunos seguidores e internautas que veían todo lo que pasaba desde afuera, se dieron a la tarea de indagar en las distintas etapas de su relación, poniendo especial atención a las veces en que Durán salía ante las cámaras con heridas en el rostro. Lo anterior, ya que empatarían a la perfección con lo que la creadora de contenido relató, cuando mencionó que Alfredo Ordaz era sumamente agresivo con ella, aun cuando las cosas estaban aparentemente bien.

“Me mordía los labios muy fuerte. De verdad, a mí se me llegaron a reventar de todas las veces que me mordía. Me metía al baño y me acuerdo que me arrastraba, y yo me ponía en el piso y le rogaba a Dios que no me fuera a dar un mal golpe”, explicó Fernanda, quien a partir de que hizo pública su experiencia con el hermano de Gomita, ha recibido numerosos mensajes de apoyo y reconociéndole su valentía al hablar de este tema tan complicado.

La relación de Fer Durán y Lapizito escondía un doloroso secreto Instagram

Asimismo, esta parte de la entrevista que concedió en el podcast “Hablemos de tal”, propició que se pusiera atención a todas las veces que posó junto a su ahora expareja teniendo heridas en la boca. De modo que este clip donde aparece con el labio roto, sería solo una de las tantas evidencias que existirían acerca de esta dinámica de agresiones.