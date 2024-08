Tras las acusaciones de Fer Durán, Gomita reveló que Lapizito también la golpeó

Hace poco más de 10 años, Gomita y Lapizito, su hermano, se hicieron famosos gracias a su trabajo como payasitos, actividad que comenzaron en las calles y posteriormente los llevó a la televisión. Desde entonces, los comediantes mostraron que llevaban una relación llena de complicidad, misma que se fue reforzando conforme crecieron, especialmente porque pasaban prácticamente todo su tiempo juntos.

Sin embargo, es probable que su convivencia no siempre haya sido tan saludable como trataban de aparentar, o al menos eso es lo que recientemente reveló Aracely Ordaz, quien se sinceró con sus compañeros de La Casa de los Famosos México.

Gomita reveló que Lapizito, su hermano, también la golpeaba

Uno de los episodios más difíciles en la vida de Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, es sin duda el tener que hablar de la vida de abusos y violencia que sufrió por parte de su padre. Tristemente, esta experiencia pudo haber venido también de uno de sus hermanos, a quien acusó de agredirla cuando las cosas no salían como lo quería.

“Se enojaba, se enojaba bien culero porque hacía chistes donde les decía cosas a los señores y él me decía:'no, no los hagas reír, tú los tienes que hacer enojar’”, explicó la también influencer, dando a entender que a Alfredo le molestaba que no siguieran la rutina que previamente habían pactado.

En consecuencia, admitió que en un par de ocasiones recibió golpes y maltratos de su parte, justo antes de que salieran al escenario, y recuerda especialmente una vez en la que le aventó un micrófono a la cara y le partió el labio, algo que sus padres tuvieron que buscar cómo disimular para que el público no lo notara.

Gomita y Lapizito llevan ya un tiempo distanciados Instagram

Fer Durán aseguró que la mamá de Gomita y Lapizito siempre supo lo que pasaba en su relación

A estas fuertes acusaciones hechas por Aracely sobre su hermano y la manera en que la violentó físicamente cuando trababan en conjunto, se les suman los desgarradores testimonios que Fer Durán hizo en el podcast de Alfredo Cantú, ocasión en la que habló de los maltratos a los que Alfredo Ordaz la tenía sometida cuando eran pareja.

Asimismo, añadió un detalle que paralizó a sus seguidores, al aseverar que para la familia del comediante no era un secreto su temperamento violento, pues tiene la certeza de que la señora Elizabeth, la mamá de Lapizito y Gomita, estaba al tanto de la situación, ya que incluso tuvo que intervenir en una ocasión para evitar que la siguiera golpeando.

Surgió un video que probaría las agresiones de Lapizito a Fer Durán YouTube, Instagram

Esto ha hecho que los fanáticos de la actual participante de LCDLFM se cuestionen si la mujer también tenía conocimiento de que Gomita sufría violencia por parte de su hermano, un tema en el que Aracely no quiso profundizar.