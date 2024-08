¿Se rindió? Adrián Marcelo dice que ya no quiere ganar ‘LCDLFM’ por esta inesperada razón: VIDEO

Adrián Marcelo estaba convencido de que ganaría el premio de 4 millones de pesos en ‘La Casa de los Famosos México 2024’. Sin embargo, ahora parece que se ha rendido, pues afirma que ya no desea ganar tras reflexionar sobre su promesa de regalar el dinero a sus fans.

Durante un posicionamiento, el youtuber confesó que había hecho esa promesa, especialmente después de decirle en la cara a Arath de la Torre que él no necesitaba el premio.

¿Por qué Adrián Marcelo ya no quiere ganar ‘La Casa de los Famosos México’?

Adrián Marcelo explicó que prometió repartir el dinero por cada video que subiera a su canal de YouTube.

“Vamos a hacer la cantidad de videos en la que se puedan regalar mil pesos por video, pero ya no en la calle, sino que vamos a poner un escritorio: fórmense y mil bolas”, comentó.

Ahora, tras reflexionar, admitió que tendría que cumplir lo que dijo, y por eso no quiere ganar. “Yo ya no puedo ganar porque, no mam**, voy a tener que repartir los 4 millones de pesos, güey, ahora tengo que cumplir, ya me quedé sin premio”, se quejó frente a Gomita.

Esta declaración del esposo de Karina Puente se hizo cercana al día de nominaciones en ‘LCDFLM’. De hecho, Adrián Marcelo ha entrado en la lista y su permanencia en el reality está en peligro.

Los nominados de ‘La Casa de los Famosos México 2024’ son:

Gomita

Sian Chiong

Karime Pindter

Briggitte Bozzo

Adrián Marcelo

Ellos son los nominados del miércoles 28 de agosto en ‘La Casa de los Famosos México’. (Instagram @lacasafamososmx)

¿Podrá el youtuber salvarse de esta nominación? ¿Llegará a la gran final de ‘LCDFLM’? ¡Solo el público lo decidirá!

Primero, debes saber quiénes son los nominados de la semana en ‘La Casa de los Famosos México’. Estos se anuncian todos los miércoles.

Una vez que identifiques al famoso que quieras apoyar, visita la página oficial del reality show y selecciona el apartado de “votaciones”.