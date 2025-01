¡Se busca hombre! El ritual que hizo La Bebeshita con tal de casarse en 2025

Cansada de besar sapos, Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita” fue con Yamarash, quien le hizo un ritual para que en 2025 encuentre el amor y camine hacia el altar.

“Es un ritual ancestral que sirve para cerrar ciclos y que se vaya la mala vibra”, nos explicó Yamarash en entrevista exclusiva.

“En el caso de La Bebeshita, que como imagen pública está expuesta, el ritual servirá para depurar los malos comentarios que recibe y que se conocen como hate, e iniciar bien el 2025; además de ayudar a que sus deseos en el amor se concreten”.

La Bebeshita nos dijo que desea con todo su corazón casarse y formar una familia. “Además quiero que la gente me conozca por cómo soy y que no me juzgue por mis realitys o por lo que se dice de mí en redes sociales, cuando la realidad es que soy una mujer muy sana, casi no salgo y soy muy hogareña”.

Este es el ritual que hizo La Bebeshita

Ingredientes

Hierbas: romero, pirul, albahaca y salvia blanca

Cirio de color rojo

Tijeras

Moneda de cinco pesos, edición especial

Listón negro

Extracto de canela

Procedimiento

Yamarash explicó a TVyNovelas el paso a paso del ritual que hizo La Bebeshita

1. Poner una cama en el suelo con las hierbas. La persona se pone en medio y con un cirio de color rojo, se dice su nombre tres veces para invocar su presencia en alma, mente y cuerpo.

2. En un plato poner elementos de la suerte, conocidos como amuletos; entre ellos resalta una moneda de cinco pesos de edición especial, con el fin de que se abran los caminos.

3. Pasar un ramo de salvia por todo el cuerpo para hacer una limpia tradicional y quitar todas las malas vibras

4. Después, ya con el cirio prendido, la persona debe meditar viendo la flama de la vela, decretando deseos positivos. La Bebeshita pidió por el amor, como conseguir pareja para casarse.

5. Pasar unas tijeras por todo el cuerpo para cortar todo lo negativo; después hacer una protección con un listón negro. Las tijeras se colocan de forma abierta frente al cirio rojo,.

6. Por último, utilizar un bálsamo de extracto de canela rociarlo por todo el cuerpo para llamar el dinero y la abundancia.