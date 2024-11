Scott Robinson de la banda Five comparó su calvario con la tragedia de Liam Payne: ‘Todavía recibo terapia’

La muerte del cantante británico Liam Payne conmocionó al mundo entero, pero, sin lugar a duda, las circunstancias que rodearon su muerte generan mayor preocupación y reabre el debate sobre el descontrol que trae la fama, el poder que ejerce sobre los jóvenes inexpertos y las consecuencias psicológicas que el “tenerlo todo a los pies” puede acarrear para quien lo experimenta.

Sobre la trágica muerte de Liam Payne habló el cantante y músico inglés, Scott Robinson, vocalista y exintegrante de la boyband de los años 90 y 2000, Five. El cantante tiene 44 y en una reveladora y advierta confesión, comparó su vivencia dentro de Five, los excesos a los que tuvo alcance y cómo su vida estuvo al borde de terminar como la del ex One Direction.

La nueva banda de Scott Robinson Instagram Scott Robinson

Scott Robinson y el paralelo de su experiencia con lo podría haber vivido Payen

‘Al igual que Liam, me hice famoso en un abrir y cerrar de ojos y sé de primera mano lo solo que te puedes sentir en una boyband’, expresó Scott Robinson para The Sun.

El artista, ya casado, con hijos y una familia construida, aseguró que para el momento que hizo parte de Five, debió dejar a su familia para mudarse a otro lugar, donde solo su novia y actual esposa, tuvo su número de contacto.

‘Liam dijo que “el único lugar seguro para él era estar encerrado en su habitación, donde hay un minibar”. ¡He estado allí! He estado en todo el mundo, donde había dos guardias de seguridad armados afuera de mi habitación’, recordó Scott sobre sus días en la banda musical.

El artista confesó que en los años con Five pasó días verdaderamente ‘oscuros, llorando y bebiendo hasta agotar el minibar’.

Scott afirmó que en el círculo en que se movía, tomar alcohol era como ‘beber leche’ y el acceso a las drogas estaba a la orden del día, ‘eran fáciles de conseguir y nadie pedía dinero’.

Integrantes de la boyband, Five Archivo.

El punto bisagra que le abrió los ojos a Scott Robinson

Scott Robinson, a diferencia de Liam Payne, sigue vivo y con una familia construída. El ex One Direction estaba a punto de reordenar su vida, pero el destino tenía otro final, uno que por suerte, es diferente al que Scott vivió.

El cantante y voz de Five rememoró el momento en el que en estando en Tokio quiso comprar un reproductor de discos y un dictáfono, logró que lo dejaran ir a la tienda con algunos de sus guardaespaldas, pero los fans se desataron, dañaron la tienda para poder tener acceso a él y el dueño no tuvo otra opción que decirle ‘Toma, toma lo que quieras’.

Fue ahí cuando Scott Robinson se dio cuenta que algo no andaba bien: ‘Estaba sentado en mi habitación de hotel, con mi dictáfono y mi mini reproductor de discos, destrozado porque no lo había comprado. Lo había robado, básicamente, y pensé: “Esta es mi vida ahora”’.

Scott Robinson tenía 21 años cuando decidió dejar la boyband, caseser con su novia Kerry; sin embargo, aseguró que hoy, año 2024, todavía ‘hace terapia por asuntos de la banda’.