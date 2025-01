Saskia Niño de Rivera dice que sentencia de Fofo es “venganza” y le recuerdan caso de Pablo Lyle

Fofo Márquez recibió condena de 17 años en prisión; Pablo Lyle, 5 años.

El caso de Fofo Márquez ha generado reacciones diversas en torno a la condena fijada por un juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, tras ser declarado culpable por delito de feminicidio en grado de tentativa.

Saskia Niño de Rivera, activista, creadora de contenido, cofundadora y vocera de la organización Reinserta, opinó al respecto del caso, siendo fiel al principio que incluso tiene escrito en su perfil de Instagram: “Justicia y venganza no son sinónimo”.

Y es que, sobre el caso y sentencia de Fofo Márquez, anotó en la red social X:

“La sentencia de “fofo” es el ejemplo perfecto de cómo se usa en este país la venganza como sinónimo de justicia. Agarrar un caso de un “famoso” para similar justicia nos vulnera a todos. Fofo es nefasto, nadie pone eso en duda, pero ¿intento de feminicidio?”.

Su opinión dividió a sus seguidores. Hay mujeres y hombres que comparten que la condena es excesiva, mientras otros le recordaron que Fofo “Sabe Artes Marciales Mixtas, la pudo haber matado es normal que se considere intento de feminicidio aparte de que se detuvo por factores externos. Otra, no hubo arrepentimiento, no le importa la vida de la señora, entonces hasta dónde pudo haber llegado de no detenerse?”.

Incluso hubo quien le recordó el caso de Pablo Lyle:

“Un solo golpe mal dado puede causar la muerte de una persona. Este individuo nunca se detuvo, sin importar que su víctima fuera una señora y un adulto mayor. Además, ha sido señalado en múltiples ocasiones por agredir a otras personas”.

Cabe recordar que Pablo Lyle golpeó a un hombre de origen cubano en Miami, por el puñetazo cayó al suelo, se pegó en la cabeza y murió días después. Su condena de 5 años en prisión responde al delito de homicidio involuntario.

¿Qué incluye la condena de Fofo Márquez?

Por los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2024, el ahora sentenciado agredió físicamente a una mujer, poniendo en peligro su vida.

Así que un Juez condenó a 17 años y 6 meses de prisión a Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como “Fofo”, creador de contenido en redes sociales, más una multa de 67 mil 313 pesos y, como reparación del daño moral y material, la cantidad de 277 mil 400 pesos.

Además, la condena incluye la medida de seguridad consistente en recibir tratamientopsicológico con perspectiva de género por 2 años.