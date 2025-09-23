Sabine Moussier vivió romance de 6 años con alguien que nunca conoció: “Me fui a internar por codependencia”

“La voz es extraña, pero empezó a ser parte de mi vida”.

Una de las actrices más reconocidas por sus papeles como villana es Sabine Moussier, quien se ha ganado con sus personajes el amor y el odio de su público. La actriz, de origen alemán, dejó al descubierto ser una mujer vulnerable en su paso por el reality show ‘La Casa de Los Famosos 2’, por ello vivió su propia telenovela.

Moussier ha vivido algunas historias de abuso, pero particularmente abrió su corazón y se sinceró sobre un romance intenso, profundo… y completamente virtual, con alguien a quien jamás conoció en persona.

En una entrevista con Yordi Rosado, relató cómo comenzó la relación. “Era por teléfono. Al principio me mandó un ‘hola, ¿cómo estás?’ y yo vi una foto de perfil. Me lo mandó a mi Whats y dije: ‘¡ay, qué guapo!’. Le puse que sabía quién era… Me dijo que a él no le gustaba hablar porque lo habían secuestrado y le habían lastimado las cuerdas vocales, entonces que su voz era rara y extraña. Cuando empiezo a hablar con él, me hace una voz y yo decía: ‘¿en qué momento, pobre hombre, le hice hablar si no podía?’ Me daba pena decirle: ‘no te entiendo’”.

Sabine comenzó a generar un vínculo con el individuo, quien resultó tener un arraigo domiciliario. El cupido de la pareja le aseguró a la actriz que era”un tipazo”.

“La voz es extraña, pero empezó a ser parte de mi vida. Yo hablé con la persona que le dio mi teléfono y le dije: ‘a ver, ¿tú lo conoces? Porque tengo dos hijos, es mucha responsabilidad’… Él tenía arraigo domiciliario y por eso sí me podía ver por la camarita, pero yo a él no; yo veía negro. En ese tiempo no sabía nada de redes”, expresó Sabine.

La conexión con “la voz extraña” la llevó a tomar una decisión simbólica: tatuarse la fecha 4 de noviembre del 2014, el día que comenzaron a “conocerse” y debajo dice “congruencia”. “Ese día comenzamos a hablar. Yo me lo tatué y es por dos cosas: si es lo que estoy viviendo y si este amor es tan intenso y tan grande. Ya sé que van a decir que estoy loca, pero tanto lo dije que lo viví. Me ilusioné de la ilusión, siempre creí que lo iba a conocer y siempre ha estado en mi vida”.

Un amor que se volvió terror

Sin embargo, lo que parecía una hermosa historia romántica dio un giro inesperado y terrible. Con el paso del tiempo, ese individuo que era su “compañero” para ver series y conversar, se volvió una amenaza real.

“Se volvió como un apapacho… pero después se volvió una amenaza. De verdad, no sé si escogen a gente que saben que es vulnerable, pero a mí de verdad…”, confesó con voz entrecortada. Las amenazas incluían la posibilidad de que él difundiera videos íntimos. “Me fui a internar por codependencia”, reveló la actriz.

La actriz de ‘La Madrastra’ dice que ya pudo superar esa experiencia sigue adelante con su vida aunque decidió conservar el tatuaje como un recordatorio de una lección aprendida con dolor, pero también con fortaleza.

Un matrimonio de mentiras

Pero la historia de terror que vivió Sabine no fue la primera. En 2002 se casó con un empresario chileno con quien procreó a sus dos hijos Camila y Paulo. Sin embargo, desde el comienzo, el matrimonio estuvo marcado por engaños.

Jorge Peralta no era adinerado como decía, y resultó ser controlador y abusivo. Moussier sufrió maltrato físico y psicológico, y a pesar de la violencia no pudo divorciarse hasta 2008.

Peralta estuvo involucrado en problemas legales, y fue acusado de fraude. Sus malas prácticas financieras afectaron a diversos empresarios y a la propia Sabine, llevando al chileno a prisión.

Moussier buscó ayudarlo a salir de la cárcel para proteger a sus hijos del estigma de tener un padre encarcelado. Sin embargo, sus fechorías no cesaron. En 2009, fue acusado de defraudar a la actriz Sherlyn, quien lo demandó por 2.6 millones de pesos tras ser engañada en una inversión de negocio.

Y es que tras terminar su relación con Sabine, Peralta se vinculó sentimentalmente con Sherlyn, a quien defraudó.

El conflicto se resolvió cuando Moussier pagó la deuda de su exmarido con un terreno y una camioneta, lo cual permitió que Sherlyn le otorgara el perdón y Peralta pudiera salir de prisión.

Jorge Peralta se encuentra apartado de las vidas de sus hijos, pues no se ha hecho presente en los últimos años, hecho que despreocupa a Sabine.

