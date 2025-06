Romina Marcos, la hija de Niurka Marcos, se rapó la cabeza para ‘renacer’ y dividió las opiniones en redes: FOTOS

El look de Romina Marcos siempre es tema de conversación entre los internautas ya que la hija de Niurka y Juan Osorio no duda en optar por las tendencias más arriesgadas de la moda a pesar de las críticas que esto pueda acarrearle: primero se pintó el pelo de magenta y luego tomó otra decisión más polémica aún.

El drástico cambio en la apariencia de Romina Marcos, quien en otras ocasiones ya ha sido acusada de supuestamente realizarse “arreglitos” estéticos significó un auténtico bombazo viral ya que la joven le dijo adiós a su cabellera para darle lugar a la tendencia de afeitarse la cabeza por completo... ¿pero por qué lo hizo?

¿Cómo se ve Romina Marcos con la cabeza afeitada?

Hace apenas unas horas, y justo antes de las celebraciones por el Día del Padre en México, Romina Marcos subió una polémica foto a sus historias de Instagram en la que exhibió su cabeza rapada al cero y protegida con una gorra de mezclilla, un detalle que le dio un estilo aún más desenfadado a su look.

Ropa oversize, colores oscuros y el uso de un maquillaje más natural acabaron por confirmar que, ahora, Romina Marcos se subió a la tendencia de la moda urbana, un estilo al que recurren cada vez más mujeres que optan por la comodidad y la versatilidad al momento de salir a la calle.

Romina Marcos lo volvió a hacer y le dijo adiós a su pelo para empoderarse. INSTAGRAM/romimarcos

Esta no es la única foto reciente de “Romi” con la cabeza rapada, pues hace unos días la joven se hizo presente en el Showcase “Quererte a ti” de Paulina del Campo con su cabeza afeitada, un vestido blanco y unas botas oscuras que nos confirmaron que ella está más que interesada en imponer su estilo sin importarle las críticas.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar en redes sociales, y es que si bien algunos apoyaron el look urbano y despreocupado de “Romi” otros le pidieron que mejor se dejara crecer el pelo ya que raparse no le favorece mucho a su imagen... ¿tú qué crees?

Así apareció Romi en un reciente evento público. INSTAGRAM/romimarcos

¿Por qué Romina Marcos se rapó la cabeza?

Lo cierto es que no es la primera vez que Romina Marcos experimenta con su cabello: hace 3 años, por ejemplo, la joven cantante y compositora apareció ante las cámaras del programa “De primera mano” con la cabeza rapada y el pelo naciente pintado de rosa para dar un mensaje de empoderamiento femenino.

En otra ocasión, Romina Marcos apareció en una entrevista en la que le recomendó a todas las mujeres raparse alguna vez en la vida ya que, consideró, es una buena táctica para decirle adiós a los estereotipos de belleza.

“Me rapé y fue como ‘ya’, como que renací. Jamás lo pensé... o sea, para empezar mi pelo ya estaba de la ch1ng4d4, ya le había hecho un chorro de cosas; ya me lo había pintado, despintado, ya estaba horrible, parecía un estropajo (…)”, se escucha en la charla disponible en TikTok.

“Por favor, por lo menos una vez en la vida atrévete a vivirlo (raparte la cabeza porque te desprendes de esta necesidad de verte bonita, de tener un cabello sedoso y manejable, de que tu belleza está en esto (…) me empoderé muchísimo a partir de eso”, reconoció.