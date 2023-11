Romina Marcos se cansa de las críticas y explota: “Es pura grasita lo que tengo, ni bótox me he puesto”

Los haters no tuvieron compasión con Romina Marcos y ella se cansó al punto de explotar contra sus detractores.

La hija de “la mujer escándalo” fue severamente criticada en redes sociales tras aparecer con un look totalmente diferente. Se dijo que la influencer ya estaba abusando de las operaciones estéticas y que su rostro estaba “distorsionado”.

La hermana de Emilio Osorio, concedió una entrevista al programa De primera mano, en el que se defendió y aclaró que ella no necesita cirugías y que todo su cuerpo es natural.

“Me andan diciendo tanto que: ‘se amaba y se operó', y yo, bebé, sí, yo me puse chich... y me las quité. Estas son naturales. Mira mi panza. No me he hecho lipo. Es pura grasita y el gym, y en los labios me puse ácido hialurónico, pero ni bótox me he puesto”, dijo en el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

“Romi” aprovechó la entrevista para confesar cómo le afectan las críticas de las que siempre ha estas expuesta a lo largo de su carrera.

“Pero, ¿sabes qué? hasta cansa, o sea qué tengo que explicarle yo a la gente. Si me hice o no me hice, es mi cuerpo al final del día. Tú sabes y los medios saben cuánto tiempo llevo recibiendo este tipo de críticas y tenía que llegar el momento en el que dijera: ¡ya!”, expresó.