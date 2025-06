Así es el exclusivo paraíso donde Ale Capetillo y su esposo celebran su luna de miel: las románticas fotos

Las bodas siempre generan emoción, pero las lunas de miel pueden convertirse en verdaderos cuentos de hadas cuando se realizan en destinos tan exclusivos como los que eligieron Ale Capetillo y Nader Shoueiry. La pareja sigue deslumbrando en redes sociales con las imágenes de su viaje , donde la naturaleza, el lujo y el romanticismo se combinan para crear una experiencia inolvidable.

¿Dónde comenzó la luna de miel de Ale Capetillo y Nader Shoueiry?

Tras su espectacular boda religiosa en la Hacienda Zotoluca, en Hidalgo, Ale Capetillo y Nader Shoueiry comenzaron su luna de miel en un paraíso muy cercano al corazón de los mexicanos: la Riviera Maya. Rodeados de playas de arena blanca, aguas cristalinas y vegetación exuberante, la pareja disfrutó de los primeros días de su viaje en un hotel de lujo frente al mar Caribe.

Ale compartió con sus seguidores momentos íntimos del viaje : desde una piña colada bajo el sol hasta un refrescante chapuzón en la alberca, donde lució un espectacular bikini floral. Uno de los momentos que más emocionaron a la influencer fue cuando se sumergió bajo el agua para observar peces de colores en el arrecife, al que describió como una experiencia “única”.

¿Cuál fue el destino más impactante de su luna de miel?

Pocos días después de su estadía en la Riviera, Ale Capetillo y Nader Shoueiry tomaron un avión rumbo a uno de los destinos más codiciados del mundo: Seychelles. Este archipiélago africano, famoso por haber sido el lugar donde los príncipes William y Kate Middleton celebraron su propia luna de miel, es sinónimo de exclusividad, playas vírgenes y una biodiversidad asombrosa.

A través de sus historias de Instagram, Ale se mostró fascinada por el entorno natural. Compartió imágenes donde aparece rodeada de exuberante vegetación, con el océano Índico de fondo, y un atuendo colorido que combinaba perfectamente con la paleta del paisaje.

“Esto está impresionante. Literal, es el paraíso. Me encuentro en el paraíso (…) Llevamos menos de 24 horas en nuestra honeymoon y estoy en shock. No tengo palabras”, expresó emocionada.

¿Por qué Seychelles es tan popular entre los famosos?

Seychelles, formado por 115 islas, ha sido por décadas el destino predilecto de celebridades, figuras de la realeza y parejas en busca de privacidad y belleza natural. Sus playas de arena blanca y aguas turquesa contrastan con formaciones rocosas únicas en el mundo, mientras que la flora y fauna local ofrecen experiencias inolvidables.

El lujo de sus resorts se combina con actividades eco-turísticas como el buceo, snorkel, senderismo y exploraciones marinas, lo que lo convierte en el escenario ideal para una luna de miel romántica pero también aventurera.

¿Qué otros destinos visitarán Ale Capetillo y Nader Shoueiry?

Después de disfrutar el paraíso costero, Ale Capetillo y su esposo revelaron que el siguiente punto de su viaje será un safari en Tanzania. Aunque no han compartido todos los detalles, se espera que vivan una experiencia rodeada de naturaleza salvaje y encuentros cercanos con especies emblemáticas como leones, elefantes, rinocerontes, leopardos y búfalos.

Este tipo de viaje representa un contraste emocionante con los destinos de playa, y deja ver el espíritu aventurero de la pareja, que ha planeado su luna de miel como una travesía por paisajes exóticos y experiencias transformadoras.

¿Ale Capetillo será mamá pronto?

En medio del entusiasmo por su boda y luna de miel, Ale Capetillo también habló sobre sus deseos a futuro. En una entrevista reciente, confesó que convertirse en madre es uno de sus más grandes sueños. “Me fascinaría. Uno de mis grandes sueños es ser mamá, la verdad”, comentó con una sonrisa.

Aunque no quiso dar una cifra exacta sobre cuántos hijos le gustaría tener, sí dejó entrever que le encantaría formar una familia numerosa. “A mí me encantaría una familia grande, pero es mucha responsabilidad. Nosotros que somos un ejército como familia, lo viví. Entonces, por lo menos dos. Lo que Diosito me quiera mandar”, añadió.