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De Televisa a la Zona Rosa: actor de La Rosa de Guadalupe vende artesanías ante falta de trabajo

Carlos Amador fue actor de telenovelas como “El privilegio de amar” pero su vida ha dado un giro

Octubre 15, 2026 • 
Alejandro Flores
carlos amador artesanias.jpg

Carlos Amador

Instagram

Carlos Amador apenas hace unos días estaba en Houston, Texas, recibiendo un premio por su trayectoria artísticas y empresarial.

Y esta misma semana se hizo viral por un video en el que aparece vendiendo pulseras, collares y artesanías en un puesto de piso en la calle de Génova, en la Zona Rosa.
Daniel Olivares, un creador de contenido que se dedica a recorrer las calles de la ciudad en busca de personajes para hacerles un retrato y pedirles una reflexión, se encontró con Carlos Amador sin saber que es un actor.
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La nueva vida de Carlos Amador

La hoja de vida de Amador tiene algunos títulos de telenovelas como “El privilegio de amar”, producción en la que interpretó a Fidencio, un personaje incidental dentro de la trama. La mayor parte de su trayectoria la hizo en programas unitarios como “Mujer, casos de la vida real” y “La rosa de Guadalupe”.
En melodramas, también tuvo participaciones en “Amor real” (con el personaje de Orlando), “Abrázame muy fuerte” y “Entre el amor y el odio”.

Desde hace poco más de una década, sin embargo, decidió cambiar de manera radical su vida y se dedicó al diseño, elaboración y distribución de zapatos artesanales.
Esa misma intención de buscarle un nuevo sentido a su vida, salió a la calle para vender accesorios en la calle de Génova, un espacio que se caracteriza precisamente por albergar vendedores ambulantes y artistas callejeros con un sentido de pertenencia muy peculiar.

Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

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En el mensaje que Carlos Amador grabó para Daniel Olivares menciona que dejó la actuación porque “no hay chamba”.
Luego hizo un comentario particularmente controvertido.

“Tú lo sabes, a los actores nos pagan peor que a una sirvienta”.

El comentario fue considerado ofensivo por parte de algunos usuarios de redes sociales pues lo interpretaron como un menosprecio hacia el trabajo doméstico.
El propio Carlos Amador respondió a esos comentarios en su perfil de Instagram. Explicó que tiene un absoluto respeto por las trabajadoras del hogar y que su comentario está más bien enfocada en el poder que tienen las personas para transformar su entorno.

“Lo mas determinante en la vida es que pese a todo, vivan plenos y abundantes, aunque la vida pinte colores oscuros, hay que volverlos brillantes”.

Carlos Amador
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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