Rodrigo Murray nos confiesa los fracasos en su vida e invita a su obra de teatro “Leonardo”

Por más de tres décadas, Rodrigo Murray ha construido una carrera sólida en el teatro, el cine y la televisión. Sin embargo, el actor reconoce que su camino no ha estado exento de fracasos.

Desde intentos fallidos por dejar de fumar hasta una bancarrota que lo llevó a comenzar de cero, Murray confesó que, al igual que Leonardo Da Vinci, él ha vivido momentos difíciles que han definido su vida y su resiliencia.

“Me identifico con Leonardo en la curiosidad, pero sobre todo en el fracaso”, afirmó el actor, quien inspiró su monólogo precisamente en el polímata renacentista.

Para Murray, uno de los fracasos más recientes en su carrera ocurrió cuando intentó llevar su monólogo sobre Da Vinci a Nueva York sin éxito. Pero lejos de rendirse, decidió volver a intentarlo: “Parecía que iba a presentar la obra en Nueva York, porque es una ventana importante para el teatro, y fracasé. Y me alegro de haber fracasado porque lo volví a intentar. Voy a ir este año de nuevo y espero que suceda, y si no será el próximo año. Y después quiero hacerlo en España, en Sudamérica y en Italia, sería fantástico en Vinci, donde nació el artista”.

Otro tropiezo recurrente ha sido su lucha por dejar de fumar: “Cada vez que lo intento, fracaso”, admitió. “Pero grandes fracasos siempre hay y siempre habrá. Hay cosas para las que uno está hecho y otras para las que no”, comentó el actor en entrevista exclusiva con TVyNovelas.

Durante la charla, el actor también recordó una etapa de crisis económica que lo llevó a tocar fondo. Tras finalizar la universidad, decidió hacer un largo viaje que financió con tarjetas de crédito, sin medir las consecuencias. Al regresar a México, estaba en bancarrota y su padre, el actor Guillermo Murray, le dio una de las lecciones más importantes de su vida. “No tenía un peso, debía dinero, y mi padre me dijo que no lo iba a pagar. Eso me enseñó que no se puede gastar lo que no se tiene”, confesó.

“Comencé de cero, picando piedra, pasándola mal, pero logré salir de ese hoyo. Son aprendizajes que te da la vida y errores que no volvería a cometer”, compartió.

La ausencia de su padre, quien falleció en 2021 a los 93 años, lo ha llevado a sentirlo presente de otras maneras. “Todos los días estoy con él, lo pienso, lo siento y se manifiesta”, dice con emoción. “Lo extrañamos, pero su ausencia se convierte en un dulce recuerdo lleno de amor”.

A pesar de los altibajos, Rodrigo Murray celebra un importante logro: su monólogo sobre Leonardo Da Vinci está por alcanzar las 100 representaciones. Se trata de un proyecto que comenzó a escribir hace 15 años y que lo ha llevado a sumergirse en una investigación profunda sobre el genio renacentista.

“Ha sido el trabajo más largo de mi vida. Me llena de orgullo descubrir que, más allá de su genialidad, Da Vinci también tuvo momentos difíciles, se despechó, se enamoró, y en ese sentido, fue como cualquiera de nosotros”, nos contó sobre este monólogo, el cual logra mantener atento al público en todo momento. Al final todos se llevan una serie de reflexiones a casa.

¿Dónde presenta la obra de teatro Leonardo?

Rodrigo Murray continúa su exitosa travesía en la piel de Leonardo, un monólogo en el que fusiona su propia historia con la del genio renacentista Leonardo da Vinci. A punto de alcanzar las 100 representaciones, la obra arranca su octava temporada el 17 de marzo en el Teatro 11 de Julio, presentándose todos los lunes a las 20:30 horas.

Con una escenografía única diseñada por el reconocido escultor Sebastián, la puesta en escena permite a Murray trasladar al público entre la Italia del siglo XV y el México contemporáneo, en un juego teatral de transformaciones y desdoblamientos.