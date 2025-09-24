Suscríbete
Famosos

Rocío Sánchez Azuara dedica mensaje a Daniela, su hija fallecida hace 6 años: “Tu luz sigue brillando en mí”

La conductora compartió una emotiva foto de su hija, quien perdió la vida en 2018 a causa de lupus.

September 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara.jpg

La hija de Rocío Sánchez Azuara perdió la vida hace 6 años.

Instagram

“Tu partida dejó un vacío imposible de llenar”.

Han transcurrido seis años desde que la muerte le arrebató a su hija Daniela a la conductora Rocío Sánchez Azuara. La joven le dio batalla a una enfermedad autoinmune que fue deteriorando su salud.

En su aniversario luctuoso, la presentadora compartió una fotografía inédita de la joven, acompañada por un conmovedor mensaje: “Un vacío imposible de llenar”.

En la publicación donde aparece Daniela en un momento de felicidad, reavivó el recuerdo de la joven fallecida a causa de lupus y generó una ola de solidaridad entre seguidores y figuras del espectáculo.

“Recordándote cada día con el corazón lleno de amor y aunque tengo la certeza de que tu espíritu me acompaña siempre, tu recuerdo es un abrazo que nunca se apaga. Tu partida dejó un vacío imposible de llenar. Hoy y siempre elevo mis oraciones por y para ti”, escribió Sánchez Azuara.

La historia de Daniela ha sido un tema central en la vida pública de Rocío. Diagnosticada con lupus a los 12 años, la joven enfrentó durante más de 20 años una enfermedad que, según relató la conductora “es incurable, existe un tratamiento para sobrellevarlo, pero no para curarlo y menos para el lupus que tenía Daniela, que es el más peligroso, porque ataca todos los órganos importantes del cuerpo”.

La conductora de ‘Acércate a Rocío’ explicó que, desde el diagnóstico, toda la familia modificó por completo su estilo de vida para adaptarse a las necesidades de Daniela.

“Desde el día uno del diagnóstico, nosotros cambiamos nuestro estilo de vida totalmente al estilo de vida de Daniela. Prácticamente vives en una burbuja sin estarlo, no puedes, ni debes acercarte a ellos si tienes alguna enfermedad que le puedas contagiar, la alimentación. Desinfectar la casa… forma parte de mi vida desde hace 20 años”, narró Sánchez Azuara.

El daño progresivo de la salud de Daniela se agravó en sus últimos años. “El deterioro de los riñones de Daniela se fue dando debido a los medicamentos que ella estaba tomando, había ciclos en los que ella se ponía muy grave y venían estas crisis, le subían las dosis de medicamentos como cortisona”, según explicó la conductora.

A pesar de los esfuerzos médicos y familiares, la joven falleció a los 31 años, dejando una huella imborrable en su madre y en quienes la conocieron.

La presentadora ha expresado que no hay un sólo día que no la recuerde, ya que su partida dejó un doloroso vacío con el que ha tenido que aprender a vivir.

Rocío Sánchez Azuara
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
