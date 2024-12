Ricardo Peralta rompió el silencio sobre su verdadera situación económica: ‘Me gasté todo’

El influencer y creador de contenido Ricardo Peralta está ahora en la mira de todos los medios de comunicación y de sus fans luego de que haya publicado un video en el que invitaba a sus seguidores a que le depositen dinero. Según el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, su viaje por Estados Unidos y Europa lo había dejado sin dinero. ¿Real o falso? Sobre este tema habló el famoso.

La fama tiene sus costos y uno de ellos, uno de los más vulnerables, es la privacidad. Toda acción tiene su reacción y Ricardo Peralta parece que tiene una lección por aprender. El influencer volvió de su viaje por el mundo y, tras un inesperado comentario, hoy tuvo que salir a dar explicaciones sobre sus finanzas.

Ricardo Peralta es uno de los habitantes confirmados de esta temporada Instagram

Las explicaciones de Ricardo Peralta sobre su economía

Tras haber dicho, en broma según el influencer, que, luego de haberla pasado increíble en Nueva York y Europa y tras encontrarse ‘muy gastada yo’, debía hacer un pedido especial: ‘Les voy a dejar mi PayPal para que me depositen, muñecas, porque ya me gasté todo’. Esto despertó la curiosidad de los medios y de sus fans.

El influencer remarcó que no está en bancarrota o en quiebra y que todo se trató de un chiste entre él y sus seguidores. ‘Que me quedé pobre, ¡ay no!, cada año, yo y mis seguidores hacemos en vivos para mi cumpleaños. Era una dinámica chistosa, cada año yo lo hago’, remarcó el influencer en una nueva publicación en sus redes, la cual levantó Las Estrellas.

Ricardo Peralta activó el modo ‘víctima’

Tras revelar que sus comentarios y solicitud de dinero fueron solo una broma, el séptimo eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ dejó entrever que sobre él se habla si es algo malo.

Influencer y creador de contenido. Instagram

‘Nada más hablan de mí para negativo’, agregó el influencer. Lo cierto de esta situación, generada y aclarada por el propio Ricardo Peralta, es que se trató de una broma. Aun así, sus fans se dividieron en redes sociales.