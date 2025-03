Ricardo Peralta lamentó la muerte de su hermano y reveló cómo lo ayudó a superar su fracaso en LCDLFM

Los últimos meses no han sido en lo absoluto sencillos para Ricardo Peralta, quien enfrentó una dura temporada en el plano personal y profesional a raíz de su escandalosa aparición en “La Casa de los Famosos México”. No así, este episodio le resultó un poco menos tortuoso gracias a la guía de su hermano, que a pesar de ya no estar presente de manera física, sigue acompañándolo.

Ricardo Peralta admitió que su hermano fallecido le ayudó a reconocer sus errores

Durante una dinámica en “Sale el Sol”, matutino al que asistió como invitado, Ricardo Peralta habló acerca de uno de los episodios más difíciles que le ha tocado enfrentar: la inesperada muerte de su hermano. No así, de la tragedia logró encontrar un lado amable, pues admitió que el sentir la presencia de su ser querido le fue de gran utilidad para lidiar con los problemas a raíz de su comportamiento en “La Casa de los Famosos México”.

“Platico con mi hermano. Está dándome también la valentía de decir: ‘Toca perdile disculpas a quien le tengas que pedir disculpas... sanar lo que tengas que sanar”, declaró el comediante, recordando los amargos momentos que atravesó después de su salida del reality.

Y es que cabe recordar, su participación no fue del todo bien recibida por el público, especialmente por sus alianzas con personajes como Adrián Marcelo, Araceli Ordaz “Gomita” y Mariana Echeverría. Por lo que al volver a la “vida real”, se enfrentó a una ola de rechazo y críticas que le valieron incluso abucheos en público.

Por otra parte, “la Loba”, como le llaman sus fanáticos, mencionó que tiene la certeza de que su hermano Roberto está tranquilo con ver el rumbo que ha tomado su vida. “Estando donde sea que esté, que es ahí con papá Dios, él diría “gracias”. No nada más para su hija, sino para mi relación con mi papá, mi relación con mi nueva familia. Se ha creado una familia muy linda, muy nuclear, muy padre y yo creo que eso lo mantendría muy feliz, orgulloso”, concluyó emotivo.

¿De qué murió el hermano de Ricardo Peralta?

De acuerdo con lo que el influencer compartió en su momento, Roberto Peralta, el hermano mayor de Ricardo Peralta, su hermano mayor, murió como consecuencia de complicaciones ocasionadas por Covid-19, hecho que trascendió en 2020. Esta noticia cimbró la vida de Ricardo Peralta y lo enfrentó al enorme reto que significó quedar al pendiente de su sobrina, con quien tenía la ilusión de compartir el premio de “La Casa de los Famosos México” en caso de resultar ganador.