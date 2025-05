Ricardo O’Farrill supera sus adicciones pero revela que sufrió abusos en las clínicas de rehabilitación

La crisis pública que el comediante Ricardo O’Farrill sufrió durante la boda de Mauricio Nieto, en abril de 2023, destapó el severo problema de drogas por el que estaba pasando y que por fin ha logrado dejar atrás.

Hoy, desintoxicado por completo, está de regreso con su show Corto circuito, una historia de ebriedad y sobriedad. En exclusiva, Richie confiesa que eventos traumáticos de su infancia lo llevaron al consumo excesivo de marihuana y alucinógenos, pero hoy, reconciliado con su pasado y seres queridos, celebrará dos años sobrio.

¿Qué ha pasado con tu vida en estos dos años, después de la boda de Mau Nieto?

Primero me rehabilité, luego les pedí perdón a todos, me reformé y después escribí un show de comedia que ahora estoy presentando, se llama Corto circuito, una historia de ebriedad y sobriedad.

¿Retrata lo que has vivido?

Sí, sobre todo, es una manera cómica de hacer una reflexión, comparto el camino que he recorrido desde mi consumo, mi paso por tres clínicas de rehabilitación y el aprendizaje que he tenido, pero todo es de manera divertida.

¿Tocaste fondo?

Hay un mito sobre eso, dicen que el adicto toca fondo y no es así, el adicto toca fondos y los coleccionas como tazos, y hasta que encuentras una motivación que te ayude a rehabilitarte, no hay nada que te pueda mover. En mi caso vi que había afectado a tanta gente que quiero, amigos y familiares, ver tan tristes a mis papás, eso me motivó a decir: “Necesito un cambio en mi vida”, porque ya no quería seguir lastimando gente, lo que había hecho durante muchos años había sido muy egoísta.

¿Qué tan difícil fue salir adelante?

Es una chinga, son varios meses de pasarla mal, porque, por primera vez en muchos años, sentí el dolor en vez de sedarlo con una sustancia, y es justo ese ejercicio de enfrentar el dolor lo que te ayuda a superarlo y a tener una nueva perspectiva de vida para ser una mejor persona.

“EN ESTA CLÍNICA FUI VIOLENTADO POR UN PAR DE ENFERMEROS”

Pasaste por tres clínicas de rehabilitación, ¿por qué?

Porque el adicto es necio, tiene una personalidad basPorque el adicto es necio, tiene una personalidad bastante manipuladora, empiezas por manipular a la gente y terminas por manipular tus propios pensamientos. A pesar de haberme internado por voluntad propia en una clínica, al salir modifiqué el sistema de 12 pasos, lo adecué a mi persona y, aunque había dejado de tomar, seguía consumiendo muchísima marihuana y, ocasionalmente, hongos, lo que terminó desatándome un brote psicótico, y la única manera de contenerme era internarme de nuevo.

¿Qué paso en la segunda clínica?

Por mala fortuna fue en esta segunda clínica donde fui violentado por un par de enfermeros, y pasaron cosas peores, en una ocasión me fotografiaron desnudo para no tener registro de los golpes que me habían dado. Cuando salí de la clínica fue cuando hice todo ese relajo, que para mí fue el punto más bajo de mi vida, este episodio que fue público, cuando me rapé y pateé la puerta exigiendo justicia. En ese momento fue cuando me llevaron a la tercera clínica, que era de muy bajo costo, bastante cercana a un anexo, pero finalmente ahí aprendí la lección. Al salir tuve un par de recaídas, las cuales no me llenaron, entonces me di cuenta que podía rectificar, que no me iba a llenar nada seguir buscando el camino del placer.

“FUMABA MARIHUANA CADA 20 O 30 MINUTOS”

¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Ya estás completamente desintoxicado?

Sí, voy a cumplir dos años totalmente limpio de cualquier tipo de sustancias, y de alcohol. Reconocí que mi personalidad era adictiva y que, a diferencia de muchas personas, no lo puedo controlar, pero me encuentro bastante bien, estoy muy enamorado, pleno, y cuando algo me molesta o me duele ya no acudo a un cigarro de marihuana o a la bebida para no sentir ese dolor, ahora lo confronto y, eventualmente, pasa.

¿A qué edad empezaste a consumir drogas?

Probé la marihuana a los 17 años, pero fue un evento aislado, no hubo consumo real, sino hasta los 25 años, que fue cuando ya empecé a comprar y de ahí me metí de lleno a un consumó que duró siete años, fumaba cada 20 o 30 minutos.

¿Sólo marihuana?

La marihuana era mi droga de impacto, la consumía prácticamente todo el día, y en alguna ocasión especial, cumpleaños o cosas así, consumía hongos alucinógenos. Juntando estas dos sustancias terminó desatando el brote psicótico.

¿Por qué crees que caíste en las adicciones?

Porque como cualquier otro adicto, encuentras muchísimo placer en ellas. Hay un psicólogo y doctor que se llama Gabor Maté, su teoría es que se tiene que encontrar la raíz de la adicción, que es uno o más eventos traumáticos que te llevan a querer escapar de la realidad, sedándote una y otra vez.

En tu caso, ¿cuáles fueron los eventos traumáticos?

Hubo varios eventos fuertes en la infancia, se murió mi mejor amigo y crecí en una casa donde había constante conflicto y tenía que ponerme una máscara falsa para ir al colegio y que nadie notara todo el dolor que estaba sintiendo.

A la distancia de todo lo que viviste, ¿te arrepientes de algo?

Me arrepiento de haberme descuidado tanto a tal grado que terminé afectando a familiares, amigos y colegas, pensaba que mi adicción sólo me afectaba a mí, pero no.

Finamente, ¿cómo quedaron las cosas con Mau Nieto y Daniel Sosa?

He hablado con todos, desayunado y cenado con todos. Daniel y yo nos ofrecimos disculpas, y Mau es una persona increíble que ha hecho su trabajo personal para salir adelante del daño que, en su momento, le causé a él y a su esposa Carla, porque lo puse en una situación muy incómoda y admiro lo bien que se encuentra, me da mucho gusto por él.