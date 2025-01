Revelan que Dulce quería demandar a su hija meses antes de morir: ¿de qué delito pretendía acusar a Romina Mircoli?

La muerte de Dulce, ocurrida el pasado 25 de diciembre, se ha visto opacada por los diversos escándalos que han surgido en torno a su memoria. Uno de los más sonados fue la filtración de una serie de audios supuestamente enviados por Romina Mircoli, en la que se le escucha hablar mal de su progenitora, un tema que adquirió mayor gravedad ahora que un presunto abogado de la artista dio a conocer que tenía planes de denunciar a su hija.

El abogado de Dulce aseguró que quería demandar a Romina Mircoli por un fuerte delito

En una charla con Inés Moreno, Jesús Briones, un abogado que se presentó como el representante legal de Dulce, reveló que la icónica cantante tenía serios problemas con su única hija, al grado de que ya había recurrido a las instancias legales para salir de esta situación.

De acuerdo con sus dichos, la problemática escaló debido a que su clienta estaba siendo manipulada, un comportamiento que la hacía sentir desesperada y para el que ya no veía otra opción más que resolverlo con las autoridades. Asimismo, sentenció que este pleito se detonó luego de que Romina Mircoli y Moisés González, su esposo, le arrebataran los derechos sobre sus perfiles en líena, aprovechándose de que en un inicio le ayudaban con este tema.

“La situación era tan grave que me habló llorando. Me dijo que le habían ‘secuestrado’ sus redes sociales. Dulce estaba desesperada, no podía publicar nada, ni seguir promocionando su música”, explicó el experto en leyes, quien detalló además que una de las opciones que se contempló para proceder contra su heredera, fue por los delitos de despojo y abuso de confianza.

El abogado de Dulce aseguró que su relación con Romina Mircoli era sumamente complicada Instagram

Finalmente, Jesús Briones aclaró por qué jamás llegaron hasta los juzgados las quejas de Dulce hacia su primogénita. “Buscamos alternativas en la vía civil, pero lo que encontrábamos como opción legal era una posible denuncia penal. Estábamos evaluando las vías virtuales para proceder”, sentenció el litigante, puntualizando en que nada de esto se pudo llevar a cabo de manera formal debido a que coincidió con los problemas de salud que llevaron a la intérprete de “Tu muñeca” al hospital, para poco después perder la vida a los 69 años.

¿Qué dijo Romina Mircoli ante los rumores de que Dulce quería denunciarla por abuso de confianza?

Hasta el momento Romina Mircoli no se ha pronunciado ante estos nuevos señalamientos en su contra, ni por las aparentes intenciones de Dulce por demandarla como consecuencia de abuso de confianza. Lo último que habló del tema, fue para condenar que se le tachara de cosas tan graves contra su mamá, especialmente porque aclaró, nadie conocía realmente cómo era su relación, diciéndose tranquila porque la acompañó hasta su último aliento.