Revelan que Alejandra Guzmán busca reconciliarse con Frida Sofía; hay nuevos pleitos en la Dinastía

Aunque llevaban varios años alejadas debido a escándalos que incluían traiciones y la acusación de presunto abuso por parte de don Enrique Guzmán contra su nieta, Frida Sofía, la joven tuvo contacto con su madre en las últimas horas de vida de doña Silvia Pinal.

Y es que Alejandra Guzmán decidió llamar por teléfono a su hija, a modo de tregua, para que Frida Sofía pudiera despedirse de su abuela. Ese encuentro fue relatado por la cantante en una entrevista para “Despierta América”, donde abrió su corazón con Alan Tacher.

Es por eso que Tacher reveló a los medios de comunicación, lo que él sabe sobre aquel encuentro y las intenciones de Alejandra Guzmán para buscar la reconciliación con su hija Frida.

Alan contó que en la entrevista sintió a La Guzmán “bien sincera, bien linda... Me habían dicho que no le preguntara de Frida Sofía porque es un tema un poco delicado. No le pregunté; ella solita y habló, ella solita lo soltó".

“Ella solita fue la que hizo esa llamada, no fue Frida Sofía. Ella fue la que le llamó a Frida Sofía y le dijo ‘oye, ya está mal tu abuelita ¿te quieres despedir de ella?’. Eso fue lo que pasó en realidad”, dijo el conductor sobre aquel momento en el que Alejandra permitió que su hija hablara vía telefónica con doña Silvia Pinal en sus últimas horas de vida.

“Sé que después hubo conversación; sé que después de esa llamada siguieron en contacto. Me dijo que tiempo al tiempo”, compartió Alan Tacher.

“Por lo que me dijo y sentí ella está abierta a que se vayan a arreglar las cosas. Creo que con lo que pasó con su mamá está abierta a una plática, a reconciliarse”, dijo Tacher.

Pero los problemas siguen en la Dinastía

En el programa ‘Con permiso’, Martha Figueroa reveló que cuando la Dinastía se reunió en casa de la hermana de Tina Galindo, pese a que se dijo que se había leído el testamento, solo habría sido una reunión para que la albacea conociera a todos los herederos de doña Silvia Pinal.

Además, la periodista dijo que hubo un enojo por parte de algunos integrantes de la Dinastía por las cenizas de la actriz.

Al parecer, la última voluntad de Silvia Pinal era que se dividieran sus cenizas por partes iguales para sus hijos, pero como Alejandra Guzmán decidió crear un diamante a partir de los restos mortales de la diva, ella necesitaba mayor cantidad de cenizas, lo que habría molestado a sus hermanos.

De hecho, en la entrevista con Alan Tacher, Alejandra Guzmán habló sobre el diamante hecho con las cenizas de doña Silvia Pinal y cómo fue el proceso para hacerlo.