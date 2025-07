Revelan motivo por el que Lalo Salazar habría huído de Laura Flores: “Se le puso como loca”

En febrero causó gran conmoción el romance que se gestaba entre Laura Flores y Lalo Salazar, por lo que sorprendió que después de tres meses, terminaron abruptamente.

Se especularon situaciones y el tema sigue en el candelero, sobre todo luego de que la actriz confirmó que el periodista la tiene bloqueada de redes sociales y ya no hay más contacto entre ellos.

Parecían muy enamorados y el romance emocionó al público, pero tal parece que algo sucedió en privacidad. En entrevista con Laura Flores, ella recordó un episodio en el que se le bajó la glucosa y necesitaba comer algo rápido, por lo que se desesperó y pidió ayuda a Lalo Salazar; sin embargo, según el relato de la actriz, él le pidió que no le gritara, a lo que ella se disculpó.

Laura contó que, a partir de ese episodio, la comunicación se fragmentó y Lalo se alejó.

Surgió otra escandalosa versión

Al hablar de este rompimiento, la periodista Martha Figueroa reveló algo de lo que ella se enteró. Según su versión, sí hubo algunos gritos, pero habrían llegado a niveles que Lalo Salazar definitivamente no toleraría nunca más.

“Ya saben que tronaron, pero esto ya se hizo como una telenovela porque Laura Flores salió con unos llantos, viviendo un duelo, ¡pero si duraste dos meses y cachito!”, dijo Martha.

“Terminaste con un güey, ¡lo que sigue, reina!”, le recomendó Figueroa a Laura Flores.

Sin embargo, luego soltó lo que sabe: “Yo lo que supe es que efectivamente se le puso como loca un día pero no de enfermedad de ‘ay, ayúdame’, sino que se le puso como loca de '¡te voy a matar! ¡Te voy a matar!’ Y que el otro corría y ella corría detrás”.

“Esa es la versión que a mí me llegó. Entonces, mira, si ves que alguien te está correteando, y no con buenas intenciones, mejor ¡aquí corrió! Y se desapareció Lalo”, dijo en su canal de YouTube.

Laura Flores escribió canción sobre la ruptura con Lalo Salazar

En cierta parte de su desgarradora entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Laura Flores dijo si tenía alguna petición especial para Lalo Salazar y ella reconoció que sí:

“Sería interesante que abriera sus mensajes porque le escribí cosas muy lindas, tan bonitas… una de esas cartas se la mandé a mi productor musical y le dije ‘esa es la letra ponle la música porque no puedo hacerlo’. No sabes qué canción tan bonita te voy a venir a presentar si me das chance”, explicó Flores.

Así que existe una canción inédita de Laura Flores que podría ser presentada en el programa de Gustavo Adolfo Infante en algún momento... ¡aún no se sabe la fecha del lanzamiento, pero seguramente causará mucho furor en caso de que ocurra!