Revelan la impactante causa de la muerte a los 41 años del fundador de Tropa Colombiana

Este domingo, las calles de la colonia Plutarco Elías Calles, muy cerca del centro de Monterrey, Nuevo León, se escucha cumbia rebajada: en honor a Paco Silva, uno de los creadores de este género y que murió de manera repentina esta madrugada.

Paco Silva fue, junto con Lalo y Celso Piña, fundador de la Ronda Bogotá, la agrupación que popularizo la cumbia en México a partir de una reinterpretación de este género.

Con el paso de los años, Silva buscó su propio camino y lo encontró al crear la Tropa Colombiana, agrupación con la que exploró la cumbia sonidera que hizo muy popular a comienzos del siglo XXI primero en los barrios de Monterrey y luego en todo México.

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¿De qué murió Paco Silva?

Paco Silva acababa de cumplir 41 años y lamentablemente murió la madrugada de este 12 de abril.

“Con profundo dolor y gran tristeza les informamos que el día de hoy a la 1:00 de la madrugada aproximadamente en la ciudad de Nuevo Laredo falleció nuestro líder y fundador de la Tropa Colombiana”, publicó la agrupación en su página de redes sociales.

El músicos estaba en esa ciudad en compañía de su esposa, en espera de su siguiente presentación que estaba planeada en el Auditorio Municipal de Monterrey.

Francisco Javier Silva Torres (su nombre completo) murió de un infarto fulminante, sin que haya tenido antecedentes de que padeciera una enfermedad, lo que provocó todavía mayor asombro entre colegas y amigos.

“Paco Silva, como todos lo conocíamos, nos deja un gran legado en la música y una gran escuela, buen viaje Paco y algún día nos volveremos a encontrar”, se lee en el perfil de la agrupación.

El cuerpo de Silva fue velado primero en Nuevo Laredo para luego ser trasladado a Monterrey para completar las exequias.