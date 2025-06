Regina Pavón nos cuenta su historia con Ceci Flores: “Éramos amigas y le pedí que fuera mi novia”

En el mes del orgullo LGBT+, Regina Pavón nos contó la manera en que se dio el flechazo con Ceci Flores, su primera pareja formal del mismo sexo con la que lleva tres felices meses.

Inició su carrera haciendo comerciales cuando era una niña y a los 15 años entró al CEA de Televisa, siendo la más pequeña de su generación; hoy, Regina Pavón es una de las actrices más reconocidas gracias a sus personajes en No manches Frida y su secuela, además de las series Monarca y Oscuro deseo, y fue justo en esta última donde su vida personal dio un giro, pues tras siete años de noviazgo con el también actor Benny Emmanuel, a quien conoció durante la grabación de un capítulo especial de Como dice el dicho, se dio cuenta de que también sentía atracción por las mujeres, así nos lo contó para TVyNovelas el podcast.

“ESTABA DEMASIADO SEGURA DE MI BISEXUALIDAD”

“Salí del clóset como dos años y cacho antes de terminar con él, en Oscuro deseo mi personaje descubría que era bisexual, entonces yo di no sé cuantas entrevistas diciendo: ‘Soy hetero, pero la comunidad me recibió muy bien’, pero después de tanto repetirlo, dije: '¿Si?, tal vez no’, y es que nunca me lo cuestioné, porque sí me gustan los hombres y estaba a gusto, pero cuan-do hicimos la segunda temporada yo ya estaba supersegura de que sí me gustaban las mujeres”.

Y cuando estaba en medio de su confusión, se lo comentó a Benny y él “me dijo: ‘Ok, pues chido por ti, si un día no estás ok conmigo me lo dices’, pero lo respetó”.

Incluso, nos reveló, en la segunda temporada de Monarca hubo una actriz que le atrajo totalmente; sin embargo, nunca se atrevió a decirle nada: “Jamás se lo dije, es que yo no había salido del clóset pública-mente, los únicos que sabían eran mis amigos y mi novio. Esa mujer especialmente me veía como muy heterosexual y tal vez muy chiquita, aparte yo me ponía enfrente de ella y me sentía imbécil, me decía a mí misma: ‘No digas nada tonto”.

Finalmente, terminó con Benny, “porque yo quería explorar esa parte mía, yo ya estaba demasiado segura de mi bisexualidad. Y dije: ‘Sí es algo que quiero vivir”.

“ÉRAMOS AMIGAS Y LE EMPECÉ A TIRAR LA ONDA”

Su primera experiencia con otra chica, nos compartió, fue en la bioserie de Vicente Fernández, El último rey, el hijo del pueblo.

“Una de las chicas del equipo de foto me parecía superguapa y un día le dije: ‘A ver cuándo nos vamos a tomar algo’, y una vez saliendo de un llamado me invitó a cenar a su casa y luego yo la invité al cine y así salimos un ratito, le mandamos saludos, pero no vamos a decir su nombre”.

Y después de esa experiencia, nos dijo, vino la relación con Jocelin Zuckerman: “Éramos amigas y yo le empecé a tirar la onda, pero ella no entendía, la invité al cine y como que ese día me dijo: ‘Oye, ¿me estás tirando la onda o no?, es que no estoy entendiendo’, y yo: ‘Sí, obvio, por eso te invité, nos damos un beso’, y ella me dijo: ‘Ok, va’, y fue muy lindo. Pero yo estaba en un punto donde estaba trabajando mucho, escribí un cortometraje, me fui a hacerlo a Madrid, entonces como que todo se diluyó. La quiero mucho, es una tapiza, la adoro y, de hecho, ella me presentó a mi novia actual”.

Su novia es Ceci Flores, y Regina, aclaró, es la primera, pues en realidad con la fotógrafa y con Joss sólo salió y no se alcanzó a dar un noviazgo formal.

“A Ceci la conozco desde hace 14 años porque las dos íbamos a estar en La CQ (...), pasaron 14 años y un día me apareció en Instagram (...), vi que me seguía y le di follow, dije: ‘Se puso guapa’, pero vi que tenía novio”.

En ese tiempo, Regina acababa de reestrenar Siete veces adiós con Patricio Gallardo e invitó a Ceci con la intención de que la viera guapísima en escena, pues aparecía en paños menores, pero no sucedió nada, pasó el tiempo y se volvieron a encontrar en una comida que propuso Joss, aunque Ceci seguía con su novio con el que ya llevaba nueve años; ahí Ceci contó que había hecho un cortometraje con el que se había graduado, ya que estudió cine.

“Entonces lo vi y dije: ‘Guau, guapa y talentosa, es perfecta'; de ahí me agarré como para decirle: ‘Me encantó tu corto’, y pues yo le escribía muy frecuentemente y empezamos a hablar diario y un día me dijo que estaba teniendo temas con el novio”.

“LE PLANTÉ UN BESO Y ELLA ME LO SIGUIÓ”

Finalmente Ceci cortó con su novio y se lo contó a Regina en Madrid, donde el destino las reunió, y estando ahí ambas, Regina la invitó a una fiesta: “En ese momento me dice: '¿Qué crees? corté con mi novio’, y yo me dije: ‘Mañana le das un beso y a ver qué ped...’, pero esa misma noche le invité un café y ya estábamos en la ventanita pidiéndolo y le planté un beso y ella me lo siguió”. Así comenzó su historia de amor y, aunque Ceci se regresaba al día siguiente a México, siguieron en comunicación y cuando ambas ya estaban en casa “pues como que se dio por hecho que estábamos saliendo y ya como un mesecito después yo le pedí que fuera mi novia”.

Ambas han encontrado en sus familias cobijo y aceptación, lo que las tiene muy contentas y las hace sentirse privilegiadas, y en este mes del orgullo LGBT+, Regina deja un mensaje para toda la comunidad: “Es importante abrazar lo que eres y sentirte orgulloso de eso, porque sentir vergüenza de ti mismo creo que es lo peor que puede existir y está mal, o sea, no tendrías porque sentir vergüenza de ser tú”.