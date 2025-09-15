Suscríbete
Armando Araiza con lágrimas en los ojos busca trabajo: “que opine la gente”

El hermano del conductor de ‘Hoy’ no ha dudado en diversas ocasiones en pedir ayuda pues no tiene empleo.

September 15, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Armando-Araiza.jpg

Armando Araiza llamó la atención de sus seguidores al aparecer llorando en un video.

“Yo me voy a morir actuando y contando historias”

Apenas hace unos meses que el actor Armando Araiza, recordado por sus personajes en proyectos como ‘Abismo de pasión’, ‘Llena de amor’, ‘Mi pecado’ o ‘Contra viento y marea’, recurrió a las redes sociales para pedir trabajo como actor.

“Ya no tengo manager pero tengo algo más poderoso, tengo al público, a ti, a ustedes que me han visto actuar desde niño y que saben lo que puedo hacer en pantalla. Hoy no estoy esperando el llamado de nadie, hoy me lo doy yo. Soy Armando Araiza y estoy disponible para actuar. Si conoces un director, productor o creador etiqueta, comparte. Si tú crees en mí yo te invito a que me representes y que hagamos ruido juntos porque el artista también se rearma”, expresaba el intérprete de 55 años.

Tras el video, muchas personas acudieron a su llamado, por lo que Araiza se mostró agradecido y externó que “yo quiero agradecerles a todos porque inmediatamente todos empezaron a pelotear, me dicen ‘oye, vamos a hacer estas menciones’, ‘oye, yo tengo estos contactos’, ‘oye, yo tengo esta marca’, ‘oye, vamos a hacer esta serie’… Entonces es padrísimo tener celebridades, público, amigos, gente que no había visto hace mucho tiempo nos volvemos a conectar”, indicó el histrión.

Sin embargo, así como Armando recibió muestras de generosidad, también hubo quienes le cuestionaron si no le daba pena buscar empleo de esa forma o le animaron a pedir ayuda a su hermano Raúl, conductor del programa ‘Hoy’.

Armando, quien asegura que no tiene un personaje en los melodramas desde 2012, respondió a sus detractores.

Cabe recordar que entre quienes no creen en él está el productor Antonio Escobar, pues lo acusa de no tomarse en serio un proyecto teatral, lo que derivó en su salida y supuestos problemas con compañeros como Rodrigo Vidal.

“Pena robar y que te cachen. Yo soy una gente trabajadora, de una familia trabajadora y me encanta, entonces por eso me diversifico y hago pódcast –esto lo produzco, el pódcast, soy ahí un comunicador–, después hago conferencias, después hago mentorías uno a uno. Yo me refiero a actuar. Yo me voy a morir actuando y contando historias”, señaló Araiza.

En su búsqueda llamó la atención que en días recientes publicó un video donde se le ve llorando. El clip tenía como descripción: “Sin presupuesto. Sin producción. Sin guión ajeno. Sólo yo, mi foro y esta escena virgen. ¿Trailer de algo? No. ¿Casting? Tampoco. Es mi forma de decir que un actor no espera oportunidades: las crea. Que hablen los medios, que opine la gente”.

El actor dejó claro que “a veces pedir apoyo se malinterpreta como debilidad” y él lo ve “como valentía”. “Trabajar y buscar oportunidades no es vergüenza, vergüenza es rendirse”, subrayó.

“La puerta del éxito es muy ancha y todos cabemos en ella solamente que es muy chaparra. Hay que agachar a veces la cabeza y tener la humildad de tocar puertas, de esforzarse, de aprender, de sacrificarse, de autoemplearse y de hacer que las cosas sucedan”, finalizó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
