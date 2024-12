¿Quién se quedará con la mítica casa de Silvia Pinal en el Pedregal?

La noche es este 10 de diciembre, familiares y amigos de doña Silvia Pinal la recordaron en una misa realizada en la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, en Lomas de Chapultepec.

En el lugar se vio a Sylvia Pasquel, y a la asistente de la diva mexicana, Efigenia Ramos.

Fue Efigenia, incansable acompañante de doña Silvia Pinal, quien al final tomó las cenizas, y llamó la atención que están resguardadas en una urna en forma de corazón, con tonos dorados.

En nuestra cuenta de Instagram te compartimos momentos de la emotiva misa, y cuando el sacerdote devuelve las cenizas a Efigenia Ramos, quien ha tenido problemas de salud, y ya dijo que, tras la muerte de su jefa, desea volver a su casa para estar con su familia.

¿Y qué pasará con la mansión de doña Silvia Pinal?

Fue Alejandra Guzmán quien habló al respecto en una entrevista con Alan Tacher, para Despierta América. La famosa casa en el Pedregal ¿sería para Alejandra? Recordemos que Luis Enrique y Sylvia Pasquel viven en sus respectivas casas, pero junto a la que era de su mamá.

“A mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa. Es lo que menos me importa, pero sí en algún momento vamos a tener que leer el testamento. Pero mi mamá tiene muchas cosas que ha dejado, pero todo lo dejó organizado”.

Alejandra recordó que en algún momento le prestó dinero a su mamá: “Yo le presté una vez dinero para comprar su teatro, y ella me pagó con un departamento que tengo por ahí".

Eso sí, reiteró: “Yo no soy materialista, no me importa lo material”. Al respecto de posibles pleitos por la herencia, Alejandra se limitó a decir: “Yo empecé a ver cosas de la inmobiliaria y la Asociación, cosas que no me gustaron”.