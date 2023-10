Quién es Romina Poza, la actriz de Vencer la culpa que se consolida como el rostro nuevo de las telenovelas

Romina Poza pertenece a una nueva generación de actrices que habrá que seguir de cerca, pues puede darnos agradables sorpresas como su trabajo en la telenovela “Vencer la culpa”; el talento le viene de familia, y aquí te hablamos un poco de esta joven de 23 años que promete mucho.

Romina está por cumplir 23 años y va comenzando un camino en la actuación acompañada de sus compañeros de elenco, que la apoyan en todo momento. La joven ofrece una opción refrescante con “Vencer la culpa” gracias a su personaje de “Yaneli Serrano” que ya está causando furor entre la audiencia.

Romina tiene como padres a dos reconocidas figuras del espectáculo mexicano: Mayrín Villanueva y Jorge Poza. REDACCIÓN TVYNOVELAS

La joven actriz tiene como padres a dos reconocidas figuras del espectáculo mexicano: Mayrín Villanueva y Jorge Poza . En entrevista exclusiva para TVyNovelas, Romina nos detalla qué le impedía dar el paso a las telenovelas como lo hizo su hermano, Sebastián, siendo un adolescente.

“TENÍA MUCHO MIEDO DE ACTUAR”, DICE ROMINA POZA

Romina Poza nos contó que, aunque le costó un poco de trabajo lanzarse en la actuación debido a sus inseguridades, contó con el apoyo incondicional de su familia:

“Yo estudié afuera, de hecho para mí, aceptar que quería actuar fue un proceso difícil porque tenía mucho miedo, en realidad eran limitaciones que yo misma me puse, y al final mi mamá fue un gran ejemplo, ella me ayudó a romper con eso y pues, a pesar de que no estudié aquí en el CEA, he estado haciendo talleres e hice casting como todas, tuve mis pruebas igual que todas y al final conté con la fortuna de quedarme”, contó Romina durante la charla.

Consejos de verdaderos profesionales le sobran a Romina, pues tanto sus padres Mayrín y Jorge, y hasta Eduardo Santamarina, segundo esposo de su madre, han sido unos pilares en su proceso de evolución y descubrimiento:

Romina inició su carrera en las telenovelas pasados los 20 años. REDACCIÓN TVYNOVELAS

“Siempre me han apoyado muchísimo en todas las decisiones que tomo, jamás me han dicho que no, sino al contrario, me dan su opinión y me comparten un poco de la experiencia que ellos han tenido y de ahí yo puedo tener un criterio y decidir por mi cuenta, entonces siempre han estado muy abiertos a cualquier pregunta que yo les quiera hacer”, detalló.

PARA ROMINA POZA, NO HAY EDAD PARA COMENZAR A ACTUAR

A diferencia de su hermano Sebastián, quien es menor que ella, Romina inició su carrera en las telenovelas pasados los 20 años, mientras el jovencito comenzó a los 13 en una producción de Pedro Damián.

Sobre eso, Romina tiene una opinión muy clara: “Creo que aquí no se trata de edades, creo que es una cosa de tiempos y como te dije, de las limitaciones que yo tenía y que mi hermano nunca tuvo ninguna, siempre estuvo muy seguro de lo que quería hacer y pues sí, son tiempos, creo que en la carrera y en el camino que decides de tu vida, no hay edades, es más bien donde estás parado tú en ese momento”, aseveró.