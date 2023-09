Jorge Poza da a conocer cuál es la condición que pone antes de aceptar cualquier proyecto como actor

Jorge Poza se ha llevado elogios tras su contundente actuación en la bioserie de Gloria Trevi “ Ellas soy yo

Actores como Jared Leto o Christian Bale se han vuelto famosos por los cambios físicos extremos que han llevado a cabo para protagonizar algunas de sus películas de Hollywood. Jorge Poza en cambio, reveló para TVyNovelas que por ningún motivo se sometería a un cambio físico que altere su organismo o ponga en riesgo su bienestar.

En entrevista, el actor nos confió las razones por las que no llegaría a los extremos de otros compañeros: “Como actor soy muy estricto, mi físico lo presto constantemente para interpretar un personaje, pero no puedo alterar mi fisonomía porque es muy cara la factura que pagas”, aseguró Jorge Poza .

JORGE POZA REVELA POR QUÉ RECHAZA LAS TRANSFORMACIONES EXTREMAS EN SUS PAPELES

Jorge Poza declaró en exclusiva que, aunque para algunos actores subir o bajar de peso drásticamente es una opción para interpretar un papel de manera convincente, él piensa de otra manera:

“No hay aplauso que te pague la factura de eso; la salud física y emocional está ante todo. Si yo enfermo después de interpretar un personaje con el cual haya tenido que subir 20 kilos, mi hígado me lo va a cobrar carísimo y después no voy a poder seguir trabajando porque tendré una deficiencia física causada por un personaje que va a quedar atrás después de su estreno”, puntualizó.

Jorge Poza tiene una amplia trayectoria actoral. Aquí, en una escena de la telenovela “Alma de hierro” (2008). REDACCIÓN TVYNOVELAS

“Nada vuelve a ser igual por más que lo recuperes, no hay reversa, no hay hospital, no hay seguro que te regrese la salud. Esa ha sido mi ruta clara con respecto a este oficio que he decidido ejercer durante tantos años; mis métodos han sido muy claros, y por eso, por ningún motivo, por ninguna oferta en un personaje, por ningún pago lo acepto”, señaló tajante el actor .

“ELLAS SOY YO”, TODO UN RETO PARA JORGE POZA

Las grabaciones de la bioserie de Gloria Trevi “Ellas soy yo” duraron nueve meses, los cuales fueron de un arduo trabajo para Jorge Poza, quien se preparó exhaustivamente para darle vida al personaje que representa a Sergio Andrade.

“Hubo un compromiso total porque mi personaje jugó en el 97 por ciento de la historia; teníamos que trabajar de lunes a sábado, de ocho de la mañana a diez de la noche; eso tampoco me había ocurrido en ningún proyecto. Tenía que estar renovándome constantemente, tanto emocional, física y psicológicamente”, aseguró.

Jorge Poza detalló que, para grabar “Ellas soy yo”, debió trabajar de lunes a sábado, de ocho de la mañana a diez de la noche.

“Era un trabajo exhausto emocional, físico y psicológico, pero me siento a salvo porque mi trabajo vino desde lo externo, y no me dediqué a explorar nada de mis emociones porque eso es sagrado para mí. Tiene que ver con mi integridad y con mis cimientos en casa, en el amor… y eso a ningún proyecto amerita prestárselo, ni uno solo, ni un premio, ni un aplauso, ni nada, eso es intocable”, concluyó Jorge Poza.