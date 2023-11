Quién es quién en ‘Vivir de amor’, la telenovela que protagonizarán Emmanuel Palomares y Kimberly Dos Ramos

“Vivir de amor” formará parte, dentro de unos meses, de la barra de telenovelas

Esta nueva telenovela, la cual estará a cargo del productor Salvador Mejía, quien ha estado detrás de éxitos como “La usurpadora” y “La madrastra”, contará con una serie de actores de primer nivel que mezcla la juventud por la experiencia, en un elenco liderado por Emmanuel Palomares y Kimberly Dos Ramos.

Y aunque la información sobre “Vivir de amor” está llegando a cuentagotas, de momento ya se sabe quiénes son los protagonistas y los antagonistas que nos regalarán toda clase de emociones en esta historia que ya está comenzando a cocinarse.

¿Quién es quién en “Vivir de amor”? Conoce a los primeros actores confirmados para esta producción que llegará a los hogares mexicanos el próximo año.

¿DE QUÉ TRATA “VIVIR DE AMOR”?

“Vivir de amor” es un remake del éxito portugués “Lazos de Sangre”, y de acuerdo con la reseña especial de la revista TVyNovelas, “relata la historia de dos hermanas que pelean por el amor del mismo hombre. El detonante se da cuando ellas, siendo niñas, son llevadas por la corriente de un río; en el intento de salvar a sus hijas, el padre se arroja a la corriente y sólo consigue rescatar a la mayor, pero muere ahogado al intentar salvar a su segunda hija, cuyo cuerpo nunca aparece”.

QUIÉN ES QUIÉN EN “VIVIR DE AMOR": ACTORES Y PERSONAJES

EMMANUEL PALOMARES (“JOSÉ EMILIO RIVERO”)

El actor venezolano de 33 años, a quien ya vimos en “Perdona nuestros pecados”, volverá a interpretar un papel protagónico para “Vivir de amor”, y en entrevista exclusiva para la edición de esta semana de TVyNovelas, el actor aseguró que mantiene sus objetivos muy claros:

“Yo trabajo para el público, tengo un oficio que me expone ante miles de personas a través de una pantalla, y eso es lo único que pudiera diferenciarme de las demás profesiones. No creo ser más que nadie, y recibo los halagos con simpatía, porque eso quiere decir que traspaso la cámara con la gente, con las seguidoras y con los seguidores; me encanta conectar con ellos y que se enamoren de los personajes”, aseguró Emmanuel Palomares en una amena charla que puedes leer en la edición impresa de TVyNovelas.

KIMBERLY DOS RAMOS (ANGELLI RIVAS)

La actriz Kimberly Dos Ramos, también de origen venezolano, fue elegida para ser parte de los protagonistas de “Vivir de amor”, y aunque la hemos visto más en papeles antagónicos o como “la mala” de la telenovela, en esta ocasión la veremos en un trabajo diferente.

GALA MONTES (“REBECA RAMÍREZ”)

Gala Montes ha interpretado, mayormente, a las heroínas de las historias; sin embargo, ella siempre ha dicho que no quiere encasillarse en un tipo de personaje y su gran oportunidad le llegó con “Vivir de amor”, en donde le dará vida a una cruel villana.

JOSH GUTIÉRREZ (“MISAEL RIVERO”)

Josh Gutiérrez actualmente tiene 36 años y, a lo largo de su carrera, ha participado en diversas producciones de TelevisaUnivision; en esta ocasión, también se integrará al elenco de los villanos que harán sufrir a los protagonistas en “Vivir de amor”.

OTROS ACTORES CONFIRMADOS PARA “VIVIR DE AMOR”