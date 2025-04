Quién es el nieto de Cantinflas, que acusa a su padre de haberlo introducido en las drogas a los 16 años

Gabriel Moreno Bernat, nieto del famoso y querido actor Mario Moreno Cantinflas, reapareció en la televisión para contar abiertamente su historia de vida, la cual está marcada por el abuso de las drogas, problema al que, según relata, su mismo padre lo indujo.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, el nieto del ‘Mimo de México’, de 30 años de edad, contó que su primer contacto con las drogas fue a los 16 años, cuando su padre, Mario Moreno Ivanova, le dio sustancias ilícitas como una especie de “ritual”.

Además de sus problemas de adicciones, Gabriel Moreno estuvo viviendo en las calles: “La calle es la escuela de la vida, ahí te enfrentas a todo”, narró.

La muerte de su padre en 2017 agravó su situación, por lo que tuvo que internarse en una clínica de rehabilitación en 2021. Sin embargo, tiempo después recibió otro duro golpe que lo llevó de vuelta a las sustancias.

Su mamá, Sandra Bernat, murió el 5 de enero del 2024. “Yo estaba en un centro de rehabilitación, el cual el dueño de la clínica pues habló por teléfono y le dijo que me trajera de regreso a la clínica, que ya había fallecido mi mamá, pero que no me dieran la noticia (...) Cuando me dan la noticia me quebré en mil pedazos. Me dieron dos días de no trabajar, hablaron conmigo, que no podía ir a la Ciudad de México a enterrarla. Entonces caí en una depresión muy fea que no aguanté y me fui a beber y a drogarme por la perdida de mi mamá, pensaba que así era la forma de olvidar. Regresé a la clínica y me volvieron a dar la ayuda”, contó Gabriel Moreno.

Sus esfuerzos por recuperar el rumbo de su vida han dado sus frutos, pues reconoció que hoy en día tiene más comunicación con su hermana, Marisa, tiene un empleo que le gusta, y está empezando en el mundo de la creación de contenido.

“Tengo un trabajo, porque al principio salí sin nada y el día de hoy estoy trabajando, en mis tiempos libres hago contenido y me gusta lo que estoy haciendo, me gusta mi trabajo, me gustan los contenidos que estoy haciendo”, señaló.

Durante la entrevista, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió un video, de hace 10 o 12 años, cuando se encontró con Gabriel Moreno en Tecamachalco, cuando vivía en las calles y los vecinos le daban de comer.

¿Quién es Gabriel Moreno Bernat, nieto de Cantinflas?

Gabriel Moreno Bernat es uno de los nietos del icónico comediante mexicano Mario Moreno ‘Cantinflas’, una figura legendaria del Cine de Oro mexicano. Hijo de Mario Moreno Ivanova —el único hijo adoptivo del actor— y de Sandra Bernat, nació en una familia marcada por el éxito artístico de su abuelo, pero también por tragedias personales y conflictos que han definido su vida.

Ha enfrentado una existencia turbulenta. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por problemas familiares y adicciones. Según ha relatado en entrevistas, su padre lo introdujo al consumo de drogas a los 16 años, un evento que desencadenó una larga batalla contra sustancias como marihuana, cocaína y otras.

Este episodio, que él describió como un intento de su padre por “hacerlo hombre”, lo llevó a una espiral de autodestrucción que incluyó vivir en situación de calle, robar para sostener su adicción, arrestos, e incluso realizar trabajos como limpiaparabrisas en Tecamachalco, Estado de México.

Nieto de Cantinflas luchará contra su adicción en clínica de Julio César Chávez https://t.co/f6JWv4g3A3 pic.twitter.com/TT6nmoQ87t — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) November 1, 2017

Gabriel, mellizo de Marisa Moreno Bernat, también enfrentó problemas de salud desde pequeño. Su madre reveló que nació con una condición cardíaca que requirió múltiples cirugías a corazón abierto, lo que, según ella, dejó secuelas como un “retraso emocional” que afectó su desarrollo.

“Gabriel es un muchacho, pero tiene cuatro operaciones a corazón abierto, se tuvo que poner en el bypass; entonces, no oxigenó al 100; entonces, tiene un retraso emocional, (por eso) le cuestan mucho trabajo las sumas, las restas, aprenderse algo”, dijo Sandra Bernat en entrevista para ‘Ventaneando’.

A esto se sumaron las tragedias familiares: la muerte de su hermano mayor, Mario Moreno Bernat, quien se suicidó. Fue encontrado colgado de un tubo del baño de la habitación 304 del hotel Santa Cruz, en Tlalnepantla, Estado de México, el 24 de junio de 2013.

Tras tocar fondo, Gabriel buscó ayuda, por lo que ingresó a la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa. Su proceso no fue fácil, ya que enfrentó una crisis de salud por una úlcera gástrica que casi le cuesta la vida, pero logró salir adelante.

Gabriel Moreno Bernat confirma en exclusiva que, de la herencia de su padre, no recibió ni un peso.https://t.co/H3D6dPTwXu — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) April 2, 2025

La muerte de su padre el 15 de mayo de 2017 agravó su situación y lo hundió aún más en los problemas con las drogas, aunque logró desintoxicarse nuevamente de la mano del ex campeón mundial y su clínica contra las adicciones, a donde ingresó Gabriel en 2021.

La muerte de su madre en enero de 2024 lo arrastró de vuelta a las adicciones, aunque logró superarlo con ayuda y hoy en día está sobrio, ayudando a personas que están pasando por la misma situación que él vivió.

Hasta el momento, se sabe que él no ha recibido nada de la herencia de su abuelo, sin embargo, asegura que a él no le importa el dinero y está consciente de que Mario Moreno ‘Cantinflas’ fue, además de talentoso, una gran persona.