Quién es el influencer que se burló de ‘los novios’ que tuvo Brenda Bezares antes de Mario Bezares

Las críticas hacia Brenda Bezares no paran, sobre todo por las revelaciones que ha hecho sobre los supuestos novios con los que salió antes de casarse con Mario Bezares, en las que incluyen reyes y príncipes del otro lado del mundo.

La esposa de Mayito, ganador de “La Casa de los Famosos México”, fue señalada de “eclipsar” el momento de su marido, pues acude a todas las entrevistas y lo interrumpe cuando la prensa intenta entrevistarlo.

¿Cuál es el video viral de TikTok que parodia a Brenda Bezares?

Es por eso que el influencer Damián Cervantes decidió parodiarla en uno de sus videos de TikTok titulado: “Ni Martha Higareda se atrevió a tanto como Brenda Bezares”, ¡y se hizo viral!

El creador de contenido se inspiró en una de las entrevistas que tuvo la cantante de “Demasiado Fuerte” con Gustavo Adolfo Infante en donde contó cómo casi se casaba con el rey de Nigeria, pero terminó rechazándolo porque sería la cuarta esposa. Asimismo, aseguró que salió con un príncipe libanés por un año.

Cervantes se puso una peluca, colocó una pantalla verde y la parodió con la siguiente línea:

“Salí un tiempo con Carlos V, el rey del chocolate, pero se encelaba porque mi amigo era Willie Wonka. Y terminé con el muy mal. En algún momento salí con Peter Parker, solamente para aclarar que fue mucho antes de Marie Jane, y en un viajecito que tuve la oportunidad de ir a Ciudad Gótica (…) iba caminando en un mall, y me encontré a un chico altísimo que me pidió mi número para tomar un café, y se llama Bruce, y años después me enteré que era Batman”.

El clip consiguió más de 20.2 millones de reproducciones en TikTok y generó cientos de miles de comentarios sobre Brenda Bezares. Algunos se burlaron de la parodia, mientras que otros defendieron a la esposa de Mayito recordándoles a los demás que, cuando era modelo, la celebridad era muy guapa; además de las supuestas pruebas que se filtraron en redes.

“El rey de Nigeria viendo esto”, “Brenda Bezares era guapísima de más joven”, “El rey de Nigeria ni la topa”, “Fuimos muy duros con Martha Higareda”, “Es real, hay fotos con ella y el rey de Nigeria que lo comprueban” y “Ni Gomita se atrevió a tanto”, fueron algunas de las opiniones que se leen en los comentarios.

Cabe señalar que Damián Cervantes, originario de Iztapalapa, Distrito Federal, suele hacer parodias de famosos que están en tendencia, como Adrián Marcelo y Beyoncé. En total, cuenta con 1.8 millones de seguidores.