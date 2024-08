¿Quién era Hailey Merkt, la modelo que murió a los 31 años de forma repentina?

Antes de partir, Hailey Merkt dejó un breve mensaje para su familia y amigos. ¿Qué fue lo que dijo?

Hailey Merkt murió a los 31, dejando destrozado el corazón de sus seguidores que seguían día a día su historia.

La modelo y actriz, conocida por participar en el reality ‘The Bachelor’, fue despedida por sus familiares con un extenso comunicado en donde le dedicaron algunas palabras.

“Con el corazón roto, compartimos que nuestra amada Hailey falleció después de una valiente lucha por su vida”, escribieron. Quienes no estaban al tanto de la situación de Merkt , rápidamente se cuestionaron qué pudo haberle pasado.

¿De qué murió Hailey Merkt?

Haile Merkt murió de leucemia, una enfermedad cancerígena en la sangre por la que batalló en los últimos años.

En Instagram, la joven compartía abiertamente su experiencia mientras hacía el tratamiento, y en abril pasado, había informado que “estaba libre de leucemia”; sin embargo, la enfermedad volvió.

“Su determinación, coraje y voluntad de vivir superaron todos los plazos que le dieron los médicos, y eligió pasar sus últimos momentos rodeados de sus seres queridos y haciendo lo que más apreciaba sin remordimientos”, agregó su familia, quien subrayó que la echarán de menos por su “risa, amor y espíritu vibrante”.

Luego de la triste noticia, se dio a conocer que Hailey Merkt dejó un mensaje para su familia.

¿Qué dice el mensaje que dejó Hailey Merkt a su familia?

Hailey Merkt dejó un emotivo mensaje para su familia y amigos cuando se dio cuenta de que el cáncer había regresado. En el sitio de GoFundMe, donde recibía donaciones para sus tratamientos, escribió:

Hailey Merkt murió de leucemia a los 31 años. (Instagram @haileymerkt)

“Ya no me preocupo por mí misma, pero no puedo soportar ser la causa de tanto dolor para las personas que amo”.

Ahora, el sitio de donativos quedó abierto para quienes deseen donar a la familia para los gastos funerarios. La petición caduca hasta el 10 de agosto a las 12:01 h.