¿Quién era Cat Janice, la cantante que compuso una canción viral de TikTok para ayudar a su hijo?

Cat Janice se volvió famosa en TikTok al pedirle a los fans que hicieran virales sus canciones, con el fin de darle las ganancias a su hijo de 7 años.

La cantante Cat Janice murió este miércoles 28 de febrero a los 31 años en su hogar en Annandale, Virginia. Era conocida por su éxito ‘Dance You Outta My Head’, una de las canciones virales de TikTok que tenía como propósito apoyar a Loren, su pequeño hijo de 7 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Esta mañana, desde el hogar de su infancia y rodeada de su amada familia, Catherine entró pacíficamente en la luz y el amor de su creador celestial”, se lee.

Cate Janice había informado sobre su estado de salud en enero de este año, mencionando que el cáncer había regresado, así que decidió lanzar una última canción para “traer alegría y diversión”.

Cat Janice murió el miércoles 28 de febrero de 2024. (Instagram @cat.janice)

¿Pero, qué tipo de cáncer tenía Cat Janice? Se trataba de un sarcoma, según confirmó su hermano, William Ipsan.

El sarcoma es un tipo de cáncer que inicia en los huesos y los tejidos blandos del cuerpo. Según el National Cancer Institute, aún se desconoce la causa de esta enfermedad.

El nombre real de Cat Janice era Catherine Ipsan. Inició su carrera en la música cuando era apenas una adolescente, destacando en el piano y el violín, según informó The New York Times.

Sin embargo, su estrellato llegó con las redes sociales, donde promovió su arte con el objetivo de “bailar al borde del desastre”.

En TikTok, su red social favorita, compartió su historia y la de su hijo Loren. En uno de los clips reveló que había cambiado los derechos de sus canciones para su primogénito, con el fin de que las ganancias quedaran para él después de su muerte.

En 2022 le diagnosticaron el cáncer en el cuello. A pesar de las cirugías y quimioterapia, el sarcoma regresó dos años después.

¿Cuáles fueron las canciones virales de Cat Janice?

Las canciones más famosas de Cat Janice fueron ‘The Ocean (for you)’, ‘White Shoes’, ‘Wishing I Was You’, ‘Modern Medicine’ y, por supuesto, ‘Dance You Outta My Head’. Esta última ingresó al TOP 50 de TikTok Billboard y al Top 10 de Hot Dance/Electronic Songs de Billboard a mediados de este mes.

Habrá más canciones de Cat Janice

Cat Janice tenía mucho por compartir aún. Su hermano informó que la cantante dejó varias canciones para el futuro, por lo que serán publicadas próximamente de forma póstuma, y claro, las ganancias serán para el pequeño Loren.

