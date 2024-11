¡Que siempre sí! Reafirman el título de Ángela Aguilar como Mujer del Año a pesar de su polémico nombramiento

Luego de una semana llena de polémica y críticas por montones, Ángela Aguilar ‘le ganó' una batalla a sus detractores. Esto después de la confirmación de que la hija de Pepe Aguilar sí ostentará el título a “Mujer del Año”, el cual le fue otorgado por una revista mexicana, la cual anunció este nombramiento en medio de la polémica que existió tras las declaraciones de Cazzu respecto a su pasado con Christian Nodal.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y su premio a la Mujer del Año?

Desde hace un par de días, Ángela Aguilar se volvió la protagonista de una nueva controversia. Y es que además de la tormenta mediática que trajo consigo la confirmación de su romance y posterior boda con Christian Nodal, la joven cantante enfrentó también el rechazo del público que la condenó por su comportamiento con Julieta Cazzuchelli.

Esto ha influido de manera negativa en su trayectoria profesional, o al menos todavía no pasa. Para muestra, el envidiable reconocimiento que una revista le concedió, al considerarla como una de las mujeres con mayor influencia dentro de la industria musical mexicana, posicionándola así como ícono de “Women of the Year 2024", junto a personalidades como Dulce María y Mabel Cadena.

No obstante, este pronunciamiento, lejos de beneficiar a la intérprete de “Mis amigas las flores”, le valió nuevamente estar expuesta al escarnio público. Lo anterior debido a que hubo miles de personas que señalaron la incongruencia de esta distinción, ya que si bien su legado es innegable, su actitud ha dejado mucho que desear y forma parte de la imagen que denota como figura pública.

El nombramiento de Ángela Aguilar como la Mujer del Año causó gran polémico Instagram

Ángela Aguilar sí será la Mujer del Año según una famosa publicación mexicana

A pesar de que incluso surgieron campañas para recolectar firmas, con el fin de convencer a la publicación que la retiraran de sus elegidas, algo que hoy se sabe, no pasará. Así lo confirmó este medio al reiterar que Ángela Aguilar sí será su Mujer del Año por toda la labor que ha hecho en pro del regional mexicano y la presencia que tiene dentro de la industria con apenas 21 años.

Hasta el momento, la esposa de Christian Nodal no ha emitido ningún tipo de comentario referente a esta prestigiosa premiación, en la que se espera, finalmente se pronuncie ante este escándalo que terminó por salpicar a sus colegas y familiares.