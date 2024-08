Tras los ataques de Adrián Marcelo, Arath de la Torre rompió en llanto y pidió abandonar LCDLFM: ¿qué pasó?

El estallido de Arath de la Torre, además de conmover a los internautas , generó una intensa discusión acerca de los riesgos que corren los inquilinos en el reality show ya que están expuestos a situaciones que comprometen a su salud mental, y es que el actor, como él mismo lo dijo, estuvo a punto de renunciar al juego.

Mención aparte, por supuesto, fue Adrián Marcelo, cuyas terribles palabras dedicadas a Arath fueron el comienzo de todo este problema que sacudió a La Casa de los Famosos México hasta sus cimientos: conoce todos los detalles.

Los golpes a Arath de la Torre comenzaron desde antes, cuando en la Gala de Posicionamientos Adrián Marcelo se le lanzó directamente a la yugular y lo acusó de ser una persona clasista, además de burlarse de sus viajes.

“Tú no necesitas ganar La Casa de los Famosos México 2. Tienes un estilo de vida opulento”, expresó Adrián Marcelo.

Arath de la Torre , por su parte, fue diplomático, pero lapidario al dejarle en claro que no tenía que rendirle cuentas a nadie, mucho menos al regio: “No tengo por qué darte explicaciones de mis necesidades, no te voy a estar enseñando mis estados de cuenta”, expresó.

UN AMOROSO MENSAJE EN LA SALA DE ELIMINACIÓN

Por si este momento tenso fuera poco, Galilea Montijo reunió a todos los nominados y les puso un mensaje de sus familiares que, si bien intentó darle fuerza a los inquilinos, sólo hizo que Arath se angustiara más y acabara por explotar delante de Sabine Moussier, Gala Montes y Mario Bezares, uno de sus mejores amigos.

Gala, Lucca y Lia De la Torre se hicieron presentes ante un Arath de la Torre bañado en llanto, quien escuchó los mensajes que sus hijos le prepararon especialmente para la ocasión.

“Papá te amo, te extraño, extraño a mi compañero, a mi amigo (…), “Quiero que le sigas echando ganas” y “Estoy muy orgullosa de tu persona, de tus valores, de los que has demostrado, en el ser que te has convertido”, fueron algunas de las frases.

“NO PUEDO CONTRA LOS HABITANTES": EL EXPLOSIVO MENSAJE DE ARATH DE LA TORRE

Arath de la Torre no pudo más y, aunque intentó mantener la cordura, no lo logró y protagonizó uno de los momentos más alarmantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

“Están jugando muy bajo contra mí. No puedo con estos habitantes, con este juego sucio, no puedo”

“No puedo. Están jugando muy bajo contra mí. No puedo con estos habitantes, con este juego sucio, no puedo”, expresó Arath, quien incluso anunció en ese momento que estaba dispuesto a abandonar el reality debido a la presión: “Que me perdone el público”, dijo.

De esta forma, el actor ventiló su lado más vulnerable, por lo que de inmediato Gala Montes y Mario Bezares se acercaron para consolarlo y darle fuerzas.

LA CALMA AL FINAL DE LA TORMENTA

Arath logró recobrar la compostura gracias a la intervención de sus amigos y, aunque regresó al juego con el ánimo más sosegado, no se le olvidó el golpe bajo que le asestó Adrián Marcelo, a quien calificó como un “doble cara”.

Por si esto fuera poco, y como era de esperarse, Marcelo quedó con una pésima imagen ante los inquilinos y ante los internautas, quienes de nuevo exigieron la salida del regiomontano, ¿qué pasará?