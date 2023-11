Otro Rollo volverá a reencontrarse... aunque no totalmente, y es que sólo algunos miembros del programa que marcó una época en los 90’s se reunirán para un episodio especial de Pinky Promise.

Adal Ramones, Mauricio Castillo y Lalo España estarán juntos de nuevo luego de que pasaran 16 años desde la última emisión de Otro Rollo, el night show que impactó a la audiencia mexicana con sus sketches, sus monólogos y sus entrevistas a estrellas como Will Smith.

Sin embargo, los fans no quedaron muy conformes con un pequeño detalle: la ausencia de Yordi Rosado , quien no formará parte de este reencuentro por razones que, aunque el conductor no ha detallado oficialmente, tendrían que ver tal vez con la enemistad que todavía tiene con Adal Ramones.

EN REDES SOCIALES, NO PERDONAN LA AUSENCIA DE YORDI ROSADO

Fue a través de sus redes sociales que Pinky Promise hizo un anuncio importante para todos sus seguidores:

“El reencuentro más esperado de la televisión mexicana llega al Pinkyroom … ¡No te puedes perder Otro Pinky Rollo!”, se lee en la publicación de Instagram; sin embargo, en la foto sólo se ve a Adal Ramones, Mauricio Castillo y Lalo España, reluciendo la ausencia de Yordi Rosado, lo que de inmediato desató toda clase de comentarios:

“Sin Yordi no es ‘Otro Rollo’ “,, “Yordi va a ser el gran ausente”, “Amábamos la mancuerna de Adal con Yordi” “No hay reencuentro sin Yordi”, se lee en la publicación original.

¿POR QUÉ YORDI ROSADO NO IRÁ AL REENCUENTRO DE OTRO ROLLO?

Rápidamente, los internautas comenzaron a especular con las razones por las que Yordi Rosado no estará en este esperado reencuentro. Algunos consideraron que es por la gran cantidad de compromisos que tienen, aunque otras personas recordaron que, desde hace varios años, él y Adal Ramones no se llevan muy bien.

Es verdad que antes ambos conductores tenían una relación amistosa muy cercana; sin embargo, a raíz de sus divorcios, Yordi y Adal tuvieron un distanciamiento que no ha podido remediarse a pesar de que siguen conservando cariño el uno por el otro, como bien lo reconocieron en una entrevista.

“Siempre me quiso Adal como su hermano y me cuidó mucho, pero lamentablemente en ese cuidado se metió quizá más en mi relación de lo que tenía que meterse”, reconoció Yordi hace algunos años