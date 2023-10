Adal Ramones se lamenta no poder ver a su hijo en la universidad a menos “que lo congelen”

Tener otro hijo a los 61 años le cambió la vida a Adal Ramones y le ha hecho reflexionar sobre el futuro que tendrá el bebé cuando él ya no pueda acompañarlo.

Llegar a los 80 años y ver a Cayetano graduarse de la universidad parecen un imposible que le quiebra el corazón al querido conductor de televisión.

Sin embargo, Adal asegura que trata de darle tiempo de calidad al pequeño de cinco meses para que en un futuro le queden los más entrañables recuerdos de una crianza maravillosa.

Convertirse en papá nuevamente no es algo que contemple el artista pues recibió una fuerte amenaza de su hija Paola, quien le pidió parar y no embarazar una vez más a su esposa, quien es 23 años menor que él.

“Primero, aceptar que no lo voy a ver en su graduación de universidad, a menos que me congelen, pero le tocó un papá más grande de edad, pero no le tocó un papá alcohólico, golpeador o que abandona a su familia”, expresó a Ventaneando.