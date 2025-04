Por qué tundieron a Vadhir Derbez tras su concierto en el Festival Pal’ Norte: la tremenda polémica en redes

El pasado fin de semana, Vadhir Derbez hizo su debut en el festival ‘Pal Norte’ en Monterrey, sin embargo, su presentación se vio marcada por una ola de comentarios negativos en redes sociales.

El concierto del hijo de Eugenio Derbez en este importante escenario ha dividido las opiniones de los internautas, pues mientras algunos aplauden que se lance por sus sueños, otros lanzaron fuertes críticas contra el actor.

Un video compartido en la cuenta de TikTok del festival regiomontano, donde se mostraba a Vadhir cantando, levantó toda clase de comentarios.

“Qué sería de los hijos Derbez si no usaran un apellido que ni siquiera tienen”; “Excelente para ir a comprar cheve o ir al baño”; “El único talento que tiene es ser hijo de Eugenio Derbez”; “¿Por qué Eugenio no le dice que se dedica a otra cosa?”.

Sin embargo, algunos internautas también salieron en su defensa: “Le echa ganitas y cae bien, Ojalá haya tenido mucho público en Pal norte”; “Es lindo, haciendo lo que le gusta”; “Vadhir nació con apellido importante, pero sobre todo inteligencia artística y soporten”; “¿Qué no vieron Quién es la máscara? Y que ganó porque cantaba uff y aparte camaleón 100% una de las mejores máscaras”; “No entiendo qué les hizo este chico para que lo critiquen tanto, él solo quiere cantar”; “Ah bueno si apoyan a gente que no canta como la Yeri Mua, la Bellacat, Dani Flow ya todos esos pero a él”; “La gente con malos comentarios de seguro puro bad bunny, Vadhir si canta es talentoso”; “El problema de los sueños frustrados es que ven a alguien cumpliendo los suyos y les genera ruido negativo”.

Vadhir Derbez le hace frente a las críticas

A través de su cuenta en Instagram, Vadhir Derbez compartió una publicación con varias fotografías de su participación en el festival, mismo que acompañó con un largo mensaje sobre esta experiencia y le hizo frente a los comentarios negativos que ha recibido.

Además, reveló que la mañana de su presentación amaneció enfermo y tuvieron que medicarlo, razón por la que sus nervios aumentaron.

“Primer Festival de música y la rompimos. Creo que moría de nervio por la expectativa. Por no saber cómo iban a salir las cosas o si la gente lo iba a disfrutar como yo quería. Encima de eso esa mañana amanecí casi sin voz, me tuve que inyectar y medicarme esperando que eso me diera un empujón pa’ sacar el show al 100%”.

“Entre la adrenalina y los gritos de la gente todo lo demás desapareció y conecte increíble con todos ustedes y estuvo cabron! Gracias a cada una de las personas que fueron a cantar y apoyar esto. Y a los que se toparon con el show por accidente también que perro que se quedaron. Que sea uno de muchos más!”, añadió.

Dejó en claro que detrás de su show hay muchísimo esfuerzo y trabajo de él y de su equipo, y está orgulloso de lo que ha logrado, por lo que no le importa recibir esa clase de mensajes negativos.

“Detrás de esto hay muchos años de chamba y esfuerzo de todo un equipo algunos sigan queriendo decir mmdas. Sigan soñando Morritos”.

La mamá de Vadhir Derbez salió en defensa de su hijo

Tras el mensaje de Vadhir en Instagram, su mamá, Silvana Prince, escribió un comentario de apoyo a su hijo. Reaccionó a las críticas que ha recibido el intérprete de 34 años y arremetió contra sus detractores.

“Felicidades mi niño @vadhird y que sigan ladrando, señal de que sigues avanzando después de tantos años de trabajo y esfuerzo propio. A algunos les molesta el brillo ajeno y esos comentarios solo son el reflejo de lo que llevan por dentro!. Te amo!!!!”, escribió.