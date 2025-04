Eugenio Derbez revela quién paga por los extravagantes lentes que usa su hijo, José Eduardo

Eugenio Derbez destapó a su hijo, José Eduardo, sobre sus extravagantes lentes de sol que llegan a costar hasta 30 mil pesos y dijo que él no es quien se los compra, sino su mamá, Victoria Ruffo.

“Bueno, sí, ahí ya no me meto yo, pero según entiendo, todos esos no se los gasta (el dinero) él, sino que son regalo de su mamá”, dijo el actor y comediante mexicano a Univisión Noticias.

Además, Derbez confesó que Ruffo nunca fue tan amable con él en cuestión de regalos caros, y bromeó sobre la situación.

Los llamativos lentes de José Eduardo Derbez llamaron la atención de los usuarios en redes sociales luego de que su propio hermano, Vadhir, compartiera varios videos en donde se burla de ellos.

En uno de los clips, Vadhir, expresó: “Ya llegó Rey Misterio, de una a dos a tres caídas (...) Tiembla Fashion Week”, jugó.

¿De dónde saca José Eduardo Derbez sus exóticos lentes?

José Eduardo Derbez ha lucido diferentes lentes de sol con diseños extravagantes. Según informes, uno de ellos es el modelo 24/7 de la marca Mask Sunglasses in Black tiene un costo de mil 490 dólares. Otra marca que ha lucido es Balenciaga. ¿Lo comprarías?

¿Hay pleito entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

El pleito entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez comenzó cuando ella lo acusó de haberla engañado en su propia boda, afirmando que se trataba de una ceremonia falsa realizada por los amigos del actor mexicano. Esto ocurrió poco tiempo después de que se separaron, en 1996.

Sin embargo, Derbez negó esta versión y dijo que se trató de una “fiesta”, y que la usó para “quitarle al niño” y no dejarlo ver durante años. Según dijo el comediante a People en español, ella estaba consciente de este evento.

NO TE PIERDAS