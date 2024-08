Además de Ulises de la Torre, cuántos hermanos tiene Arath de la Torre y cómo se lleva con ellos

La participación de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México ha expuesto al conductor a la atención mediática, pues desde que ingresó al reality, ha surgido entre el público interés por conocer mayores detalles de su vida familiar. Esta inquietud se volvió aun más grande después del enfrentamiento que vivió con Ricardo Peralta, luego de que el influencer lo tachara por supuestamente haber tenido actos homofóbicos contra él.

En respuesta, el actor no quiso quedarse callado y fue contundente al explicar que no solo no tuvo estas actitudes con él, sino que se considera alguien que respeta todas las diversidades sexuales, especialmente porque él tiene un hermano que pertenece a la comunidad LGBT. Lo anterior ocasionó que los seguidores del programa indagaran en esta parte de su árbol genealógico, pues suele ser bastante reservado respecto a lo que habla de su intimidad, especialmente cuando involucra a terceras personas.

Cuántos hermanos tiene Arath de la Torre y quiénes son

Arath de la Torre tiene tres hermanos; uno de padre y madre; mientras que dos más serían medios hermanos al ser hijos únicamente de su mamá, la señora Estela Balmaceda.

Es decir, Ulises de la Torre, quien también se desenvuelve como actor y conductor, es su hermano. Mientras que los medios hermanos, según la información disponible en línea, se llaman Armando y Patricia, quienes a pesar de que se desconoce cuáles son sus ocupaciones, sí se sabe que serían varios años menores que él.

Arath de la Torre tiene dos medios hermanos, además de Ulises de la Torre Instagram

Cómo es la relación de Arath de la Torre con sus hermanos

Aunque son pocas las revelaciones que ha hecho de su círculo familiar, es de conocimiento público que, al menos con con Ulises, no existe una buena relación. Y es que a pesar de que crecieron juntos y compartieron parte de su vida en Quintana Roo, conforme crecieron se hizo evidente que tienen personalidades completamente distintas, tanto que en ocasiones resultan incompatibles.

Ulises de la Torre comenzó a actuar mucho después de Arath Instagram

En cuanto a Armando y Patricia, sus medios hermanos, la convivencia sería un tanto más amena, ya que aún con la distancia que existe por los diferentes estilos de vida que cada uno lleva, disfrutan tener contacto y verse cada que les es posible. Así lo ha evidenciado en varias ocasiones a través de redes sociales, cuando postean imágenes de algunas de sus reuniones o celebraciones en conjunto.