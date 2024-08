Poncho de Nigris se lanza como cantante y anuncia “tiradera” contra el Team Tierra en LCDFM

Poncho de Nigris, ex participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, ha estado siguiendo de cerca la nueva edición del reality, donde los comentarios y actitudes de los nuevos habitantes han generado controversia.

Ante la situación, el influencer regiomontano anunció en sus redes sociales que está preparando una “tiradera” en forma de canción, dirigida a los integrantes del Cuarto Tierra. De Nigris expresó su descontento con la forma en que están jugando, y decidió lanzar un tema musical para manifestar su crítica.

“Les habla el capitán del averno, soy Poncho de Nigris de ese cuarto eterno, de Wendy y Nicola, de Apio, de Sergio, de Emilio y de todos los del Team Infierno. Les dimos escuela de cómo se hace y fuimos maestros fase por fase, de cómo se puede adorar al villano, pero el villano perdió la clase”, declaró en un adelanto de la canción.

Poncho anunció que la canción será lanzada en sus redes sociales el próximo domingo 18 de agosto, y en ella hará mención directa de los miembros del Team Tierra, incluyendo a Adrián Marcelo, Mariana Echeverría, Ricardo Peralta, Gomita, Agustín Fernández y Sian Chiong.

El ex habitante también reveló que su esposa, Marcela Mistral, colaboró en la canción ayudando con los coros.

Es importante recordar que, al inicio de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, Poncho había mostrado su apoyo a Adrián Marcelo. Sin embargo, su postura cambió con el tiempo.

“Yo digo la neta, siempre digo la neta y de frente. Siempre hemos tenido una relación amor-odio, pero amigos no somos, somos conocidos de trabajo (...) no puedes defender lo indefendible. Se les está saliendo del control, no está controlando sus emociones, le está ganando el juego y está perdiendo la cabeza. El peor enemigo de Adrián es Adrián”, afirmó Poncho, dejando claro su cambio de opinión.