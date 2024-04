Poncho de Nigris fue estafado en el partido de Monterrey para ver a Lionel Messi, ¿qué fue lo que pasó?

El polémico influencer hizo de todo para cumplir el sueño de su hijo, pero reveló un detalle sobre el estafador

Poncho de Nigris presumió el día de ayer que estuvo en las primeras filas del partido de vuelta de la Concachampions de Inter de Miami vs Monterrey en el Estadio BBVA para poder ver a Lionel Messi de cerca. Sin embargo, para cuando llegó allí, tuvo que gastar alrededor de 50 mil pesos porque fue estafado.

“Me vendió en 10 mil cada boleto”

Poncho de Nigris explica cómo lo estafaron

Resulta que el ex participante de La Casa de los Famosos México había conseguido dos entradas, una para él y otra para su hijo Ponchito, pero una de ellas resultó ser falsa. Y sí, las había comprado en reventa.

"Es el mejor jugador de todos los tiempos. 'Ponchito' es fan de Messi y le quise cumplir el sueño", Poncho De Nigris narra el como fue estafado y gastó alrededor de 30 mil pesos por cumplirle el sueño a su hijo de ver a Messi.#InterMiamiCF #ChampionsCup #Rayados pic.twitter.com/ZcoggauSCb — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 11, 2024

Ante esta situación, De Nigris se molestó y expresó su frustración a ‘Multimedios Deportes’: “Nos estafaron, nos vendieron unos boletos, uno pasó y el otro no. Cometí el error de comprarlos (en reventa), porque ya no había, me vendió en 10 mil cada boleto y ahorita tuve que comprar otros nuevos y me salieron en 15 mil, me gasté 30 mil pesos”.

Aun así, Poncho hizo de todo para cumplir el sueño de su hijo de poder ver a Messi en un partido en vivo. Ambos disfrutaron del juego y, aunque el equipo de Messi no ganó, fue una grata experiencia para padre e hijo.

Poncho de Nigris espera que le devuelvan su dinero

En una historia publicada este jueves, Poncho de Nigris dijo que espera que el revendedor le regrese su dinero.

También agradeció al personal del estadio por ayudarlos en conseguir nuevos boletos y tratarlo bien. “Ponchito estuvo feliz”, celebró.

El esposo de Marcela Mistral suele ser objeto de críticas y señalamientos por sus comentarios y opiniones en redes sociales. Recientemente, fue acusado de abusivo por haberse reído de una pequeña pastelería que estaba junto a la suya. Asimismo, los rumores sobre una supuesta infidelidad a su esposa no paran.

