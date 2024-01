Poncho de Nigris defendió a Wendy Guevara en medio de la polémica con Alfredo Adame, ¿qué dijo?

En el mundo del espectáculo, las polémicas son el pan de cada día. Recientemente, una nueva controversia ha surgido, involucrando a tres figuras prominentes: Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Alfredo Adame.

Todo comenzó cuando Alfredo Adame, conocido por su carácter polémico, hizo comentarios ofensivos hacia Wendy Guevara. Adame se refirió a Guevara de manera despectiva, utilizando términos que han sido considerados como transfóbicos.

Ante esta situación, Poncho de Nigris, famoso influencer mexicano y amigo cercano de Guevara, decidió intervenir. De Nigris compartió un video en sus redes sociales donde defendió a Guevara y retó a Adame a un encuentro.

“Alfredo Adame, respeta a las mujeres, y respeta a Wendy Guevara que es una dama, pero siendo una dama, Alfredo, yo te aseguro que Wendy te pone en tu madre”, afirmó De Nigris en el video.

De Nigris también propuso organizar un encuentro entre Adame y Guevara, asegurando que estaría dispuesto a mediar. “Yo sí considero y creo que debe de haber un encare y yo me voy a hacer cargo de eso si me lo permites, si me lo permites Alfredo Adame yo siendo mediador quiero un encare con Wendy y te aseguro que Wendy te va a poner en tu madre”, dijo De Nigris.

La reacción de De Nigris ha sido aplaudida por los fans de Guevara, quienes han mostrado su apoyo a través de las redes sociales. Mientras tanto, se espera que las autoridades pertinentes tomen medidas para abordar los comentarios de Adame.

La intervención de Poncho de Nigris en la polémica entre Wendy Guevara y Alfredo Adame ha demostrado la solidaridad y el respeto que existe entre los miembros de la comunidad del espectáculo. A pesar de las dificultades, figuras como De Nigris continúan defendiendo los valores de respeto y dignidad